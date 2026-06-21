Impulsa IA exportación de equipos de cómputo
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Llegaron a 247 mil 628 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México
Con el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) a nivel mundial, México se ha visto beneficiado al registrar en el primer cuatrimestre de 2026 un récord de exportaciones impulsado por un producto que hasta hace poco era marginal: servidores y equipos de cómputo.
En ese periodo, las exportaciones totales llegaron a 247 mil 628 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México, pero la categoría que más creció en ventas al exterior fue la de máquinas para el procesamiento de datos.
La participación de estos equipos en las exportaciones pasó de 1.7 por ciento del total en 1994, a 9.2 por ciento al cierre de 2025. En estos primeros cuatro meses, alcanzó su máximo histórico de 21.5 por ciento, con envíos por 53 mil 199 millones de dólares.
Arnulfo R. Gómez, consultor en comercio internacional, comentó que el avance en este tipo de exportación es un efecto de ensamblaje y no de reconfiguración de la estructura exportadora de bajo valor agregado hacia alto valor.