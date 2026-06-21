Impulsa IA exportación de equipos de cómputo

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    Impulsa IA exportación de equipos de cómputo
    La participación de equipos en las exportaciones pasó de 1.7 por ciento del total en 1994, a 9.2% al cierre de 2025. En estos primeros cuatro meses, alcanzó su máximo histórico de 21.5%, con envíos por 53 mil 199 MDD. REFORMA
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Llegaron a 247 mil 628 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México

Con el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) a nivel mundial, México se ha visto beneficiado al registrar en el primer cuatrimestre de 2026 un récord de exportaciones impulsado por un producto que hasta hace poco era marginal: servidores y equipos de cómputo.

En ese periodo, las exportaciones totales llegaron a 247 mil 628 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México, pero la categoría que más creció en ventas al exterior fue la de máquinas para el procesamiento de datos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-soberania-en-ia-es-cuestion-de-opciones-no-de-posesion-IE21529573

La participación de estos equipos en las exportaciones pasó de 1.7 por ciento del total en 1994, a 9.2 por ciento al cierre de 2025. En estos primeros cuatro meses, alcanzó su máximo histórico de 21.5 por ciento, con envíos por 53 mil 199 millones de dólares.

Arnulfo R. Gómez, consultor en comercio internacional, comentó que el avance en este tipo de exportación es un efecto de ensamblaje y no de reconfiguración de la estructura exportadora de bajo valor agregado hacia alto valor.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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