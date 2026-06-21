Impulsa IA exportación de equipos de cómputo

Con el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) a nivel mundial, México se ha visto beneficiado al registrar en el primer cuatrimestre de 2026 un récord de exportaciones impulsado por un producto que hasta hace poco era marginal: servidores y equipos de cómputo.

En ese periodo, las exportaciones totales llegaron a 247 mil 628 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México, pero la categoría que más creció en ventas al exterior fue la de máquinas para el procesamiento de datos.