Impulsa nearshoring demanda de vivienda ante escasez inmobiliaria en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 20 abril 2026
    Impulsa nearshoring demanda de vivienda ante escasez inmobiliaria en México
    El nearshoring está creando empleos y riqueza en regiones como Monterrey, Guadalajara y CDMX, pero la infraestructura habitacional no está creciendo al mismo ritmo. ARCHIVO

Pese al auge del nearshoring, la vivienda nueva escasea en México; desplomando la oferta, elevando precios y empujando a los compradores al mercado de la renta

El nearshoring y otros polos de actividad económica están impulsando la demanda de vivienda en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; sin embargo, el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios se mantiene a la baja.

“Mientras la demanda de activos inmobiliarios se mantiene latente, impulsada en ciertas regiones por el nearshoring, el volumen de ventas y la originación de créditos se han topado con un freno estructural por los precios y la falta de nuevos proyectos”, señaló Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-detonara-crecimiento-inmobiliario-en-zonas-sur-y-poniente-por-industria-DL19748748

El especialista expuso que la Ciudad de México y su zona metropolitana son el ejemplo más claro de este fenómeno. Detalló que entre 2016 y 2018 se iniciaron entre 120 y 150 proyectos verticales por trimestre; Actualmente, esa cifra ha caído a un rango de entre 45 y 60.

"Esta falta de incorporación de nueva oferta está agotando el inventario disponible. Sin embargo, la escasez de nuevas unidades abre nichos de oportunidad para los actores que logren sortear los retos de licenciamiento y financiamiento" , agregó.

Explicó que la ley de la oferta y la demanda mantiene una presión constante alza en los precios, tanto en las principales ciudades como en el resto del país. “Al no haber suficientes proyectos nuevos en algunos mercados, los compradores están volteando al mercado secundario, presionando sus valores”, resaltó el directivo en el análisis Escasez de vivienda eleva precios y cambia el mercado inmobiliario en este 2026”, publicado el 14 de abril.

El informe agregó que, derivado del incremento en los precios de la vivienda y la intención de evitar traslados de hasta dos horas hacia los centros de trabajo, la renta se vuelve una alternativa viable para los mexicanos. En cuanto al sector de la construcción, la firma estimó que, tras la desaceleración observada en 2025, el panorama para 2026 muestra señales de recuperación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Nearshoring
Sector inmobiliario

Localizaciones


Monterrey

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Todo podría pasar

Todo podría pasar
NosotrAs: El mundo es demasiado grande para la caja que nos dieron

NosotrAs: El mundo es demasiado grande para la caja que nos dieron
Claudia Sheinbaum afirma que a México “le fue muy bien” tras su participación en cumbre en Barcelona, fortaleciendo su imagen internacional.

‘Le fue muy bien a México’... Sheinbaum tras gira en Barcelona
La CFE busca evitar los retrasos que han caracterizado a grandes proyectos energéticos. Y el proyecto en Coahuila, es testigo de esta nueva estrategia de colaboración acelerada.

Prioriza CFE 11 proyectos renovables en Coahuila y Yucatán tras filtrar propuestas de la IP
¿Habrá retraso en el pago de la Pensión de Bienestar? Acuerdan tope de $910 para canasta básica y aseguran que Ángela y Nodal ya están separados

¿Habrá retraso en el pago de la Pensión de Bienestar? Acuerdan tope de $910 para canasta básica y aseguran que Ángela y Nodal ya están separados
Detienen en CDMX a directora de MetaXchange por presunto fraude tipo Ponzi; suman más de 120 denuncias y afectaciones por 150 mdp

Así operaba MetaXchange: el esquema tipo Ponzi por el que detuvieron a su directora en CDMX

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 16: Robert Downey Jr. speaks during CinemaCon 2026 - Walt Disney Studios Invites you to its 2026 presentation highlighting its upcoming release schedule at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 16, 2026, in Las Vegas, Nevada. (Photo by David Becker/Getty Images for CinemaCon)

Entre sorpresas y anuncios: Echan toda la carne al asador en la CinemaCon 2026
Roman Reigns recuperó el campeonato mundial tras vencer a CM Punk en el evento estelar.

Resultados WrestleMania noche 2: Reigns vence a CM Punk y Penta sigue campeón