Impulsa nearshoring demanda de vivienda ante escasez inmobiliaria en México

“Mientras la demanda de activos inmobiliarios se mantiene latente, impulsada en ciertas regiones por el nearshoring, el volumen de ventas y la originación de créditos se han topado con un freno estructural por los precios y la falta de nuevos proyectos” , señaló Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México.

El nearshoring y otros polos de actividad económica están impulsando la demanda de vivienda en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; sin embargo, el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios se mantiene a la baja.

El especialista expuso que la Ciudad de México y su zona metropolitana son el ejemplo más claro de este fenómeno. Detalló que entre 2016 y 2018 se iniciaron entre 120 y 150 proyectos verticales por trimestre; Actualmente, esa cifra ha caído a un rango de entre 45 y 60.

"Esta falta de incorporación de nueva oferta está agotando el inventario disponible. Sin embargo, la escasez de nuevas unidades abre nichos de oportunidad para los actores que logren sortear los retos de licenciamiento y financiamiento" , agregó.

Explicó que la ley de la oferta y la demanda mantiene una presión constante alza en los precios, tanto en las principales ciudades como en el resto del país. “Al no haber suficientes proyectos nuevos en algunos mercados, los compradores están volteando al mercado secundario, presionando sus valores”, resaltó el directivo en el análisis “ Escasez de vivienda eleva precios y cambia el mercado inmobiliario en este 2026”, publicado el 14 de abril.

El informe agregó que, derivado del incremento en los precios de la vivienda y la intención de evitar traslados de hasta dos horas hacia los centros de trabajo, la renta se vuelve una alternativa viable para los mexicanos. En cuanto al sector de la construcción, la firma estimó que, tras la desaceleración observada en 2025, el panorama para 2026 muestra señales de recuperación.