Imputan a Ocesa y a Seguridad Privada Lobo por homicidio culposo tras muerte de Berenice y Miguel en festival
La Fiscalía notificó la imputación de Ocesa y Protección Privada Lobo por homicidio culposo en el caso de los fotoperiodistas fallecidos durante el festival Axe Ceremoni
La promotora de espectáculos Ocesa y la empresa de Protección Privada Lobo fueron imputadas por el delito de homicidio culposo en relación con los decesos de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurridos durante el festival Axe Ceremonia.
La notificación fue realizada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) dentro de la carpeta de investigación CI-FIMH/H-1/UI-1S/D00070/04-2025R1.
De acuerdo con la información difundida, la imputación se da luego de una revisión alterna realizada por tres jueces de control, quienes señalaron evasiones por parte del Ministerio Público para otorgar a dichas empresas la calidad de imputadas. En el expediente ya figuraban previamente otras tres personas morales y ocho personas físicas vinculadas al caso.
PADRE DE BERENICE GILES INFORMÓ QUE OCESA Y LOBO FUERON IMPUTADOS
A través de un video difundido en redes sociales, Luis Raúl Giles Martínez, padre de Berenice Giles Rivera, informó públicamente sobre el avance legal y agradeció el seguimiento al caso. En su mensaje señaló:“Ocesa y Lobo ya son formalmente imputadas en el caso Axe Ceremonia, agradezco a los medios y personas que han seguido la batalla de mi familia y equipo legal pues hemos buscado justicia”.
En el mismo pronunciamiento, Giles Martínez se refirió al proceso que ha enfrentado su familia desde el inicio de la investigación. “Llevamos más de nueve meses en un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y de negación de justicia que nos ha cometido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, institución empeñada en proteger y encubrir a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”, expresó.
Añadió que recientemente observaron avances en el proceso judicial. “Afortunadamente hace poco tiempo vimos luces de justicia en nuestro camino”, indicó.
DETALLES SOBRE LA IMPUTACIÓN Y SEÑALAMIENTOS AL PROCESO
En el mismo video, el padre de la fotoperiodista precisó que el pasado 20 de enero fueron notificados de que, desde el 14 de enero, la agente del Ministerio Público Mercedes Karina Granados Perales otorgó formalmente la calidad de imputadas a Ocesa y a Protección Privada Lobo.
“Gracias a tres jueces valientes jueces, aunque la Fiscalía encubre a Ocesa y Lobo, el pasado 20 de enero de este año se nos notificó que desde el 14 de enero del año en curso la Ministerio Público, Mercedes Karina Granados Perales, ya le dio la calidad de imputadas a Ocesa y Lobo”, declaró.
No obstante, también hizo referencia a diferencias surgidas en el contexto del proceso legal. “Estamos enterados que algunas personas por falta de empatía y entereza intentan demeritar nuestro trabajo y avances obtenidos en nuestra lucha disfrazado por una falsa justicia”, señaló, y añadió que dichas acciones, a su juicio, buscan interferir en el procedimiento y “desprestigiar el trabajo de la Juez Federal María del Carmen Sánchez Cisneros”.