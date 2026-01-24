Imputan a Ocesa y a Seguridad Privada Lobo por homicidio culposo tras muerte de Berenice y Miguel en festival

México
/ 24 enero 2026
    Imputan a Ocesa y a Seguridad Privada Lobo por homicidio culposo tras muerte de Berenice y Miguel en festival
    Familiares de las víctimas informaron que Ocesa y la empresa de seguridad Lobo ya fueron formalmente imputadas en la investigación por los decesos ocurridos en Axe Ceremonia. VANGUARDIA

La Fiscalía notificó la imputación de Ocesa y Protección Privada Lobo por homicidio culposo en el caso de los fotoperiodistas fallecidos durante el festival Axe Ceremoni

La promotora de espectáculos Ocesa y la empresa de Protección Privada Lobo fueron imputadas por el delito de homicidio culposo en relación con los decesos de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurridos durante el festival Axe Ceremonia.

La notificación fue realizada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) dentro de la carpeta de investigación CI-FIMH/H-1/UI-1S/D00070/04-2025R1.

De acuerdo con la información difundida, la imputación se da luego de una revisión alterna realizada por tres jueces de control, quienes señalaron evasiones por parte del Ministerio Público para otorgar a dichas empresas la calidad de imputadas. En el expediente ya figuraban previamente otras tres personas morales y ocho personas físicas vinculadas al caso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes eran Miguel Ángel y Berenice? Víctimas del colapso de estructura en Axe Ceremonia

$!CIUDAD DE MÉXICO, 10 SEPTIEMBRE 2025.- Familiares de la fotógrafa Citlali Berenice Giles Rivera, exigieron justicia afuera del Edificio José María Morelos y Pavón del Poder Judicial de la Ciudad de México. La joven, de 28 años, perdió la vida junto a su colega Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26, tras el colapso de una estructura decorativa mal colocada en el Parque Bicentenario el pasado 5 de abril. La familia Giles Rivera expresó su frustración ante la falta de avances en la investigación, acusando a la Fiscalía de proteger a empresas organizadoras del evento, específicamente a Ocesa, coorganizadora del festival, y a la empresa Lobo, encargada de la seguridad
PADRE DE BERENICE GILES INFORMÓ QUE OCESA Y LOBO FUERON IMPUTADOS

A través de un video difundido en redes sociales, Luis Raúl Giles Martínez, padre de Berenice Giles Rivera, informó públicamente sobre el avance legal y agradeció el seguimiento al caso. En su mensaje señaló:“Ocesa y Lobo ya son formalmente imputadas en el caso Axe Ceremonia, agradezco a los medios y personas que han seguido la batalla de mi familia y equipo legal pues hemos buscado justicia”.

En el mismo pronunciamiento, Giles Martínez se refirió al proceso que ha enfrentado su familia desde el inicio de la investigación. “Llevamos más de nueve meses en un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y de negación de justicia que nos ha cometido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, institución empeñada en proteger y encubrir a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”, expresó.

Añadió que recientemente observaron avances en el proceso judicial. “Afortunadamente hace poco tiempo vimos luces de justicia en nuestro camino”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan que amparo detiene audiencia por muerte de fotoperiodistas y colocan ‘contador de impunidad’

DETALLES SOBRE LA IMPUTACIÓN Y SEÑALAMIENTOS AL PROCESO

En el mismo video, el padre de la fotoperiodista precisó que el pasado 20 de enero fueron notificados de que, desde el 14 de enero, la agente del Ministerio Público Mercedes Karina Granados Perales otorgó formalmente la calidad de imputadas a Ocesa y a Protección Privada Lobo.

“Gracias a tres jueces valientes jueces, aunque la Fiscalía encubre a Ocesa y Lobo, el pasado 20 de enero de este año se nos notificó que desde el 14 de enero del año en curso la Ministerio Público, Mercedes Karina Granados Perales, ya le dio la calidad de imputadas a Ocesa y Lobo”, declaró.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 20 ENERO 2026.- A 98 días que debió darse la audiencia inicial, los padres de Miguel Ángel Hernández Rojas, fotoperiodista víctima de negligencia ocurrida el 5 de abril de 2025 durante festival AXE ceremonia y resultó su muerte, se manifiestan hoy frente Juzgados de Distrito en Materia Penal así como la colocación de panel contador de días sin llegar a la justicia
No obstante, también hizo referencia a diferencias surgidas en el contexto del proceso legal. “Estamos enterados que algunas personas por falta de empatía y entereza intentan demeritar nuestro trabajo y avances obtenidos en nuestra lucha disfrazado por una falsa justicia, señaló, y añadió que dichas acciones, a su juicio, buscan interferir en el procedimiento y “desprestigiar el trabajo de la Juez Federal María del Carmen Sánchez Cisneros”.

