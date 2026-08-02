Imputan drogas y armas a cómplice

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México
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    Imputan drogas y armas a cómplice
    “El Yaicob” y Raúl Rocha Cantú son considerados por la FGR como líderes de una organización criminal que traficaba armas, droga y huachicol desde Guatemala. Reforma

Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, ha sido señalado como líder de tráfico de armas, fentanilo y huachicol desde Guatemala

Un tribunal dio luz verde a la FGR para que solicite nuevamente procesar a Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, por un caso de posesión de fentanilo y portación de armas que libró el año pasado.

El tribunal penal negó a Reyes en forma definitiva un amparo con el que pretendía que esa imputación fuera cancelada e instruyó celebrar una audiencia. “El Yaicob” ya había sido detenido con un arma larga y dos cargadores en febrero de 2025 y había logrado su liberación, gracias al fallo de un juez de control.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-a-declarar-a-siete-marinos-en-investigacion-contra-hermanos-farias-laguna-por-huachicol-fiscal-BH22525985

Reyes y Rocha Cantú son considerados por la FGR líderes de una organización criminal que traficaba armas, droga y huachicol desde Guatemala.

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Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

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