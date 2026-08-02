Imputan drogas y armas a cómplice
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Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, ha sido señalado como líder de tráfico de armas, fentanilo y huachicol desde Guatemala
Un tribunal dio luz verde a la FGR para que solicite nuevamente procesar a Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, por un caso de posesión de fentanilo y portación de armas que libró el año pasado.
El tribunal penal negó a Reyes en forma definitiva un amparo con el que pretendía que esa imputación fuera cancelada e instruyó celebrar una audiencia. “El Yaicob” ya había sido detenido con un arma larga y dos cargadores en febrero de 2025 y había logrado su liberación, gracias al fallo de un juez de control.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-a-declarar-a-siete-marinos-en-investigacion-contra-hermanos-farias-laguna-por-huachicol-fiscal-BH22525985
Reyes y Rocha Cantú son considerados por la FGR líderes de una organización criminal que traficaba armas, droga y huachicol desde Guatemala.