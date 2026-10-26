Sheinbaum asegura que el 95% de directores reconoce mejoras en IMSS-Bienestar; ordena revisión integral del ISSSTE

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    Sheinbaum asegura que el 95% de directores reconoce mejoras en IMSS-Bienestar; ordena revisión integral del ISSSTE
    Sheinbaum aseguró que 95% de los directores de hospitales consultados reconoce mejoras en IMSS-Bienestar. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum destacó avances en IMSS-Bienestar y ordenó una revisión integral del ISSSTE para mejorar hospitales, contratar personal y fortalecer la atención médica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el 95% de los directores de hospitales con quienes ha conversado durante sus recorridos por el país reconoce mejoras en los servicios de IMSS-Bienestar, principalmente en el suministro de medicamentos, el equipamiento médico y las condiciones laborales del personal.

Durante La Mañanera del Pueblo de este lunes 26 de octubre, la mandataria explicó que las visitas a las unidades hospitalarias le han permitido conocer de primera mano las condiciones de operación y las necesidades que enfrentan los responsables de brindar atención médica a la población.

“La mayoría, el 95%, habla de la mejora que ha habido en el sistema de salud gracias al Bienestar”, expresó.

Sheinbaum señaló que entre los avances reportados se encuentra la gratuidad de los servicios médicos, además de un mayor abastecimiento de medicamentos y la adquisición de equipos para fortalecer la capacidad de atención de los hospitales.

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No obstante, reconoció que todavía existen pendientes para mejorar el funcionamiento del sistema público de salud.

“Todavía falta y estamos trabajando para poder fortalecerlo”, afirmó.

SHEINBAUM ORDENA UNA REVISIÓN INTEGRAL DEL ISSSTE

Además de referirse a los avances de IMSS-Bienestar, la presidenta anunció que su gobierno inició una revisión integral del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el propósito de identificar las necesidades prioritarias de sus unidades médicas.

El diagnóstico contempla revisar la cantidad de médicos y trabajadores que requiere el instituto, las condiciones de los hospitales y las instalaciones que necesitan mantenimiento, rehabilitación o equipamiento.

“El día de hoy iniciamos con el ISSSTE, con la revisión de todas las condiciones del ISSSTE”, señaló la mandataria.

Sheinbaum aseguró que existen recursos disponibles para atender las necesidades que se detecten durante el proceso.

“Hay suficientes recursos para poder atender esta revisión del ISSSTE”, afirmó.

La evaluación busca identificar las áreas en las que se requiere intervenir para mejorar la atención a los derechohabientes. Entre los aspectos que deberán revisarse se encuentran la disponibilidad de personal médico, la infraestructura hospitalaria y la capacidad de las instalaciones para responder a la demanda de servicios.

RECUPERAN HOSPITALES QUE PERMANECIERON ABANDONADOS

Durante su explicación, Sheinbaum también cuestionó las condiciones en las que quedaron algunas instalaciones hospitalarias durante administraciones anteriores y señaló que su gobierno busca recuperar inmuebles que pueden aprovecharse para ampliar la atención médica.

Como ejemplo, mencionó el Hospital Vasco de Quiroga, ubicado en Morelia, Michoacán, donde se realizan trabajos de rehabilitación con una inversión aproximada de 370 millones de pesos.

De acuerdo con la presidenta, el inmueble quedó abandonado después de la apertura de otro hospital del ISSSTE. Posteriormente, se determinó que podía recuperarse para incrementar la capacidad de atención en la capital michoacana.

La mandataria también recordó el caso de un hospital en Cuernavaca, Morelos, que permaneció sin operar durante un periodo y que, según indicó, ya se encuentra en funcionamiento después de su recuperación.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos anunciados para aprovechar la infraestructura existente y evitar que instalaciones médicas permanezcan fuera de servicio mientras persisten necesidades de atención.

DATOS CLAVE SOBRE LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

· IMSS-Bienestar: 95% de los directores consultados por Sheinbaum reportó mejoras en los servicios.

· Principales avances señalados: Abasto de medicamentos, equipamiento, gratuidad y condiciones laborales.

· ISSSTE: El gobierno inició una revisión de personal, infraestructura y necesidades hospitalarias.

· Hospital Vasco de Quiroga: Se reportó una inversión aproximada de 370 millones de pesos para su rehabilitación.

· Cuernavaca: Sheinbaum señaló que un hospital que permanecía abandonado ya está en operación.

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La revisión del ISSSTE permitirá identificar las necesidades de sus unidades médicas y definir las acciones para fortalecer los servicios. Mientras tanto, la presidenta sostuvo que, pese a los avances que atribuye a IMSS-Bienestar, todavía hay aspectos del sistema público que requieren atención.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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