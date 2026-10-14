IMSS-Bienestar garantiza servicio médico en hospital pese a protestas sindicales

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    IMSS-Bienestar garantiza servicio médico en hospital pese a protestas sindicales
    CANCÚN, QUINTANA ROO, 13OCTUBRE2026.- Personal médico, enfermería y administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo se sumó a la jornada nacional de protesta concentrándose en la glorieta de "El Ceviche", en el centro de Cancún. Los manifestantes exigen un incremento salarial justo del 10%, la contratación de más personal para cubrir vacantes, abasto de medicamentos y mantenimiento a las instalaciones hospitalarias. La movilización avanzó por la avenida Tulum y zonas aledañas hacia el Hospital General de Zona No. 3, provocando cierres viales y afectaciones al tránsito en el primer cuadro de la ciudad. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz
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    TIJUANA BAJA CALIFORNIA 13OCTUBRE2026.-Personal jubilado, trabajadores y derechohabientes del IMSS realizaron una marcha sobre el bulevar Díaz Ordaz, en Tijuana, para exigir el abastecimiento de insumos médicos y un incremento salarial del 10 por ciento. La movilización partió de la Clínica 20 y concluyó en la Clínica 27, donde los participantes manifestaron su inconformidad por las carencias en los servicios de salud y las condiciones laborales. FOTOS KAREN CASTAÑEDA / CUARTOSCURO.COM Karen Castañeda Virgen
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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La institución aclara que las manifestaciones son laborales y descartó desabasto de medicamentos o insumos.

Los hospitales y clínicas del IMSS-Bienestar funcionan con normalidad en todo el país. La institución confirmó que la atención médica para las personas sin seguridad social está totalmente garantizada, a pesar de las marchas y protestas realizadas por grupos de trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reporta-segob-16-mil-localizados-con-estrategia-nacional-de-busqueda-creara-grupo-de-expertos-KD24142686

Las manifestaciones corresponden a reclamos laborales, aclaró el organismo mediante un comunicado oficial. Con esto, la autoridad descartó que las movilizaciones de los sindicatos se deban a problemas de desabasto de insumos o falta de medicamentos en los centros de salud.

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¿QUÉ RECLAMAN LOS TRABAJADORES DEL IMSS-BIENESTAR?

El personal de salud exige mejoras en sus condiciones de trabajo. Entre las principales peticiones se encuentran el pago de prestaciones pendientes, la entrega de uniformes, la contratación de más personal y el respeto a la libertad sindical.

Las protestas se registraron en la Ciudad de México y varias regiones del país. Los manifestantes marcharon hacia las oficinas centrales y coordinaciones estatales para hacer oír sus demandas ante las autoridades correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/voto-x-voto-a-consulta-salarial-exigen-sindicalizados-del-imss-HD24141996

SE MANTIENE EL SERVICIO MÉDICO Y EL DIÁLOGO

El diálogo con los sindicatos continúa abierto, aseguró la institución. El IMSS-Bienestar afirmó que respeta el derecho a la libre manifestación de los trabajadores y que mantiene mesas de trabajo para atender sus peticiones sin suspender las consultas ni las urgencias médicas.

Las convocatorias no provienen del sindicato mayoritario, precisaron fuentes oficiales. Asimismo, se informó que las autoridades mantendrán las visitas de supervisión en los hospitales de todo el país para asegurar que el servicio a los pacientes siga operando de manera continua.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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