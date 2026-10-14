$!IMSS-Bienestar garantiza servicio médico en hospital pese a protestas sindicales

Los hospitales y clínicas del IMSS-Bienestar funcionan con normalidad en todo el país. La institución confirmó que la atención médica para las personas sin seguridad social está totalmente garantizada, a pesar de las marchas y protestas realizadas por grupos de trabajadores.

Las manifestaciones corresponden a reclamos laborales, aclaró el organismo mediante un comunicado oficial. Con esto, la autoridad descartó que las movilizaciones de los sindicatos se deban a problemas de desabasto de insumos o falta de medicamentos en los centros de salud.

¿QUÉ RECLAMAN LOS TRABAJADORES DEL IMSS-BIENESTAR? El personal de salud exige mejoras en sus condiciones de trabajo. Entre las principales peticiones se encuentran el pago de prestaciones pendientes, la entrega de uniformes, la contratación de más personal y el respeto a la libertad sindical. Las protestas se registraron en la Ciudad de México y varias regiones del país. Los manifestantes marcharon hacia las oficinas centrales y coordinaciones estatales para hacer oír sus demandas ante las autoridades correspondientes.

SE MANTIENE EL SERVICIO MÉDICO Y EL DIÁLOGO El diálogo con los sindicatos continúa abierto, aseguró la institución. El IMSS-Bienestar afirmó que respeta el derecho a la libre manifestación de los trabajadores y que mantiene mesas de trabajo para atender sus peticiones sin suspender las consultas ni las urgencias médicas. Las convocatorias no provienen del sindicato mayoritario, precisaron fuentes oficiales. Asimismo, se informó que las autoridades mantendrán las visitas de supervisión en los hospitales de todo el país para asegurar que el servicio a los pacientes siga operando de manera continua.

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