‘Voto x Voto’ a consulta salarial, exigen sindicalizados del IMSS
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Desde temprano los trabajadores se han presentado en las urnas, informó el representante de jubilados y pensionados del IMSS
CDMX.- Los trabajadores sindicalizados del Seguro Social exigieron que al término de la consulta se cuenten los votos delante de sus representantes para que haya transparencia del resultado, señaló Eduardo Vinicio Martínez González, representante de jubilados y pensionados del IMSS.
“Estamos exigiendo que antes de cerrar las urnas, se cuente boleta por boleta delante de los trabajadores... se haga acta y se cierre las urnas para que haya garantía de que fue la voluntad del trabajador”, comentó en entrevista.
DESTACAN ALTA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL IMSS
Afirmó que hay una gran participación de los trabajadores, quienes ayer marcharon para rechazar el aumento de 2.9% al salario tabular y de 3.9% para ayuda de renta.
“Hasta este momento no tenemos el número de trabajadores (que ya votaron), un estimado de los trabajadores, lo que sí le puedo asegurar es que hay mucha mucha participación, desde muy temprana hora los trabajadores se han presentado en las urnas a hacer su voto libre y secreto, esperanzados de que se cumpla con la ley y que sea transparente, sobre todo, ya no queremos un México oscuro, no queremos opacidad en este proceso”, expresó.