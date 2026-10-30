IMSS entregará 47 equipos médicos especializados a hospitales de 15 estados

La adquisición forma parte del programa de 12 acciones en 120 días, una estrategia que busca mejorar los servicios hospitalarios y atender necesidades que el personal médico ha señalado en distintas unidades.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) comenzó la renovación de parte de su infraestructura médica con la recepción de 47 equipos especializados que serán distribuidos en 39 hospitales de 15 estados del país.

Durante un enlace en La Mañanera del Pueblo, el director general del instituto, Zoé Robledo, informó que el primer paquete llegó el jueves 29 de octubre al almacén central del IMSS, ubicado en Vallejo, Ciudad de México.

El funcionario detalló que este viernes comenzará la capacitación del personal encargado de utilizar los nuevos dispositivos, con el objetivo de que puedan incorporarse a los servicios médicos.

¿QUÉ EQUIPOS MÉDICOS RECIBIRÁN LOS HOSPITALES?

El primer lote está integrado por tres tipos de aparatos que permitirán fortalecer diferentes áreas de atención y diagnóstico.

· 20 ultrasonidos con visualización en tercera dimensión.

· 17 electrocardiógrafos para evaluar la actividad eléctrica del corazón.

· 10 monitores multiparamétricos destinados a unidades de cuidados intensivos.

Estos equipos forman parte de la quinta acción del programa institucional, que contempla la adquisición de 2 mil 917 dispositivos médicos para mejorar la capacidad de atención en los hospitales del Seguro Social.

Zoé Robledo explicó que la selección de los aparatos y su distribución responde a las necesidades identificadas durante los recorridos de la estrategia Piso por Piso, en los que autoridades escucharon directamente a médicos, enfermeras y personal técnico.

“Este equipo no se decidió su destino en una oficina. Lo pidieron en la escucha, en el ejercicio de piso por piso”, afirmó el director del IMSS.

ANÁHUAC RECIBE ELECTROCARDIÓGRAFO TRAS CINCO AÑOS DE ESPERA

Uno de los casos destacados durante la presentación fue el de la unidad médica de Anáhuac, que recibió un nuevo electrocardiógrafo después de más de cinco años de gestiones para conseguir este equipo.

La doctora Villagrán, representante de la unidad, explicó que el aparato anterior era antiguo y presentaba fallas constantes. Además, conseguir refacciones para repararlo se había convertido en una complicación para el personal.

“Tenemos más de cinco años con la gestión del electrocardiógrafo y gracias a esta estrategia Piso por Piso, esta vez lo recibimos”, expresó durante el enlace desde el almacén central.

La solicitud fue impulsada por una médica urgencióloga, debido a que las fallas del dispositivo afectaban la atención de los derechohabientes. Incluso, en algunas ocasiones, los pacientes tenían que ser trasladados sin contar previamente con un electrocardiograma.

BUSCAN DETECTAR A TIEMPO EMERGENCIAS CARDIACAS

Con la incorporación del nuevo aparato, el personal médico podrá realizar estudios para identificar alteraciones en la actividad eléctrica del corazón y atender con mayor rapidez situaciones de emergencia.

“Esto nos va a permitir detectar a tiempo situaciones como Código Infarto y resolverlo en el momento”, destacó la doctora Villagrán.

El electrocardiógrafo también permitirá realizar valoraciones preoperatorias a pacientes de Anáhuac y a personas enviadas desde el hospital de Cuauhtémoc, quienes necesitan este estudio antes de someterse a una cirugía.