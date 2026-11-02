Debido al cambio climático e inseguridad, cae hasta en 46% la producción de cultivos

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México
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    Debido al cambio climático e inseguridad, cae hasta en 46% la producción de cultivos
    El campo mexicano está produciendo menos este año, debido a una serie de factores que está incidiendo. Cuartoscuro

La incertidumbre comercial con Estados Unidos también abona a esta disminución, coinciden especialistas

CDMX.- Los agricultores mexicanos enfrentan drásticas caídas en la producción en algunos de los principales alimentos del País.

Expertos atribuyen esta situación a factores como la incertidumbre en la revisión del T-MEC, la falta de agua por el cambio climático, el encarecimiento de insumos, así como la inseguridad y la extorsiones y la insuficiente inversión en infraestructura.

El 80% de productores de Coahuila tienen problemas por factores climatológicos o enfermedades

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional Agropecuaria del Inegi, la producción de trigo a cielo abierto se desplomó 46.6 por ciento, al pasar de 3.1 millones de toneladas en 2022 a 1.7 millones en 2025.

Otros ejemplos son el jitomate, donde la producción cayó 30 por ciento, de 1.4 millones a un millón de toneladas, o el aguacate, con una baja de 9.5 por ciento, de 2.5 millones a 2.2 millones.

Juan Cortina, vicepresidente de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó que estos resultados son producto de retos que enfrentan los agricultores en México, desde el encarecimiento de insumos necesarios, como los energéticos, la falta de tecnología y los costos de la inseguridad.

“Ni se diga el tema de inseguridad en el País. Uno habla con los productores en diferentes lados y no nada más son costos, sino problemas de seguridad personal para nuestra gente del campo”, expresó Cortina.

Prevén que siga carestía en campo

Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), apuntó que este año ha sido especialmente retador para el sector agropecuario mexicano, pues los problemas se han generalizado.

Consideró que, además son necesarias políticas públicas para evitar que productores mexicanos compitan en desigualdad de condiciones con el mundo.

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