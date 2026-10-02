IMSS separa a directivos tras muerte de tres recién nacidos en hospital de Guadalajara

El IMSS informó que ambas separaciones forman parte de cuatro acciones anunciadas como respuesta a los decesos, por los cuales familiares de los recién nacidos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República ( FGR ).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la separación del director del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente y del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del mismo hospital, tras la muerte de tres recién nacidos en sus instalaciones.

IMSS REALIZARÁ AUDITORÍA CLÍNICA INDEPENDIENTE

Entre las medidas se encuentra una auditoría clínica independiente, en la que participará personal externo al IMSS de distintas especialidades, incluidos neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos.

De acuerdo con el instituto, la auditoría buscará determinar si hubo una infección asociada a la atención médica, si esta causó o contribuyó a la muerte de los recién nacidos y si se presentaron fallas que pudieron evitarse.

El IMSS también informó que los microorganismos relacionados con los fallecimientos serán analizados para determinar su origen y establecer su posible vínculo con los brotes con los que han sido asociados.

Las autoridades de salud señalaron previamente que los decesos estuvieron relacionados con infecciones por Candida albicans y Klebsiella pneumoniae. Esta última bacteria también es investigada por su posible relación con la muerte de tres bebés en Durango.

ASIGNARÁN ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE BEBÉS FALLECIDOS EN HOSPITAL DEL IMSS

Como parte de las medidas anunciadas, el IMSS indicó que cada familia tendrá asignada una persona encargada de acompañarla directamente y dar seguimiento a sus respectivos casos.

La institución señaló que este mecanismo busca mantener comunicación y atención durante el desarrollo de las investigaciones relacionadas con los fallecimientos.

CREARÁN COMANDO PARA VIGILAR UNIDADES NEONATALES

La cuarta medida consiste en la creación de un Comando Operativo del Sector Salud para reforzar la seguridad de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales de todo el país.

Según el IMSS, este comando contará con un sistema homologado de vigilancia epidemiológica y alertas tempranas ante posibles brotes.

También realizará revisiones periódicas de las condiciones de atención y de las medidas para el control de infecciones, además de establecer criterios para el ingreso y estancia de pacientes.

El esquema contempla informar oportunamente a las familias, establecer plazos para escalar los casos graves a las autoridades centrales y contar con protocolos para evaluar fallecimientos asociados con brotes.