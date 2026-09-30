Mueren recién nacidos por brote de infecciones en hospital del IMSS en Guadalajara

Las autoridades de salud iniciaron una investigación urgente tras detectarse una serie de infecciones en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara . El contagio provocó el fallecimiento de varios bebés que se encontraban internados en esta área del hospital del IMSS.

La investigación oficial está a cargo de la Secretaría de Salud y del Seguro Social, instituciones que expresaron su apoyo y acompañamiento a las familias de los menores afectados.

HAY LIMPIEZA Y VIGILANCIA PARA CONTROLAR LOS INFECTADOS

Los protocolos de protección y desinfección total se activaron de inmediato en el hospital. Para evitar que otros bebés enfermen, el personal médico reforzó la limpieza en todas las áreas de la unidad y mantiene bajo revisión continua a los demás pacientes.

La causa del brote está ligada a dos gérmenes muy agresivos. Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de una bacteria y un hongo que atacan con rapidez a los pacientes más débiles, especialmente a los bebés prematuros que nacen con defensas muy bajas.