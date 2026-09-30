Mueren recién nacidos por brote de infecciones en hospital del IMSS en Guadalajara
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La Secretaría de Salud y la FGR indagan contagios por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans en la unidad neonatal del CMN de Occidente.
Las autoridades de salud iniciaron una investigación urgente tras detectarse una serie de infecciones en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara. El contagio provocó el fallecimiento de varios bebés que se encontraban internados en esta área del hospital del IMSS.
La investigación oficial está a cargo de la Secretaría de Salud y del Seguro Social, instituciones que expresaron su apoyo y acompañamiento a las familias de los menores afectados.
HAY LIMPIEZA Y VIGILANCIA PARA CONTROLAR LOS INFECTADOS
Los protocolos de protección y desinfección total se activaron de inmediato en el hospital. Para evitar que otros bebés enfermen, el personal médico reforzó la limpieza en todas las áreas de la unidad y mantiene bajo revisión continua a los demás pacientes.
La causa del brote está ligada a dos gérmenes muy agresivos. Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de una bacteria y un hongo que atacan con rapidez a los pacientes más débiles, especialmente a los bebés prematuros que nacen con defensas muy bajas.
FGR BUSCA DETERMINAR SI HUBO NEGLIGENCIA
La Fiscalía General de la República abrió una investigación para deslindar responsabilidades. Las autoridades buscan aclarar cómo entraron estos gérmenes al área de cuidados intensivos y verificar si existieron fallas humanas, descuidos en los hábitos de higiene o falta de insumos de limpieza.
Padres de los menores afectados interpusieron denuncias ante la justicia. Los familiares acudieron a las instancias legales para exigir explicaciones sobre lo sucedido y garantizar que se sancione a quien resulte responsable de las omisiones dentro del hospital.
EXIGEN REVISAR LAS CONDICIONES DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS
Este incidente reabrió la discusión sobre la higiene en los servicios de salud. En los últimos meses se han reportado casos similares en otras unidades de atención infantil en el país, lo que encendió las alarmas de la población sobre el estado de las instalaciones.
Colectivos y familias piden auditorías urgentes en las áreas de recién nacidos. La exigencia principal es asegurar el abasto continuo de agua limpia, jabón, desinfectantes y material esterilizado para prevenir futuras tragedias en los hospitales públicos.