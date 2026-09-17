Estados vuelven a reprobar en transparencia fiscal: ‘la información pública se ha devaluado’, advierte Aregional

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México
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    Estados vuelven a reprobar en transparencia fiscal: ‘la información pública se ha devaluado’, advierte Aregional
    El pasado 4 de agosto la Presidenta firmó el decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno Federal. Cuartoscuro

Así lo refleja el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Inflación Fiscal de las Entidades Federativas 2026

CDMX.- Debido a la información deficiente, escasa y/o desordenada, los estados una vez más reprobaron en materia de transparencia fiscal.

Así lo refleja el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Inflación Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2026, elaborado por Aregional, cuyo promedio nacional resultó de 59.38 puntos.Cayó por debajo de los 60 puntos en comparación con 2025, con lo cual perdió 1.94 puntos.

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De acuerdo con Cutberto Anduaga, director de la consultoría, la información pública se ha devaluado, es decir que ha tenido “una pérdida de valor porque no conocen sus responsabilidades y las sanciones que se les aplican por no cumplir”.

“NO HAY NI INTERÉS NI ACCIONES”

En conferencia de prensa afirmó que no existe una homologación de la información de datos ni de informes, lo que complica la comparación pese a la existencia de herramientas como la minería de datos.

“El panorama es sombrío porque no hay interés ni acciones”, señaló.

Al presentar el reporte actualizado, abundó que los gobiernos estatales solo se limitan a enviar información a los congresos y se olvidan de tenerla disponible en sus portales y “eso es preocupante porque significa un retroceso a niveles de 2003”.

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Anduaga afirmó que “nos corresponde saber dónde, cómo y para qué, pero si no existe, es imposible elaborar análisis”.

Señaló que persiste el evidente desinterés y apatía de los gobiernos estatales por la exposición de información pública, lo que revela el incumplimiento de las obligaciones decretadas en la legislación.En ese sentido advirtió que la invisibilidad de la información genera confusión y opacidad.

LOS ESTADOS MÁS OPACOS EN TRANSPARENCIA FISCAL

La lista de los estados más opacos, ya que están por debajo del promedio nacional la encabeza Aguascalientes con 34.12 puntos.

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Guerrero tampoco es altamente transparente con una calificación de 35.30 puntos.

De igual manera, Nayarit con 37.81; Oaxaca, 38.23; Sonora, 39.40 y Coahuila con una evaluación de 41.61 de calificación.

¿CÓMO ESTÁ LA TRANSPARENCIA EN CDMX, NUEVO LEÓN Y JALISCO?

Llama la atención que la Ciudad de México está reprobada al ocupar el lugar 25 del ranking con un ITDIF de 45.95.

Es decir que está por debajo de Nuevo León, que sacó una puntuación de 73.10 aunque retrocedió dos lugares, y de Jalisco, que está en segundo lugar de los más transparentes con una calificación de 93.55 unidades por tener mejor calidad de su información.

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El director de la consultoría explicó que la Ciudad de México está en esa posición debido a que dentro de la evaluación general hay algunos indicadores en los que no salen bien librados, como licitaciones, sueldos y salarios y detalles de algunas inversiones.

LA ENTIDAD MÁS APLICADA EN TRANSPARENCIA

En este caso, destacó nuevamente Querétaro en primer sitio de disponibilidad de información fiscal con la más alta evaluación con 97.86 puntos.

Así, solo dos estados lograron superar los 90 puntos; solo uno estuvo por arriba de 80 y menos de 10%, es decir, tres obtuvieron más de 75 puntos, dijo la líder del Proyecto de Transparencia, Elisa Flores Silva.

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Falta calidad porque en la mayoría no hay disponibilidad ni precisión, como tampoco actualización, aseguró.

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