Sheinbaum responde a críticas machistas: “En el fondo es pensar que una mujer no puede gobernar”

Durante su conferencia matutina de este jueves 17 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que algunos de sus adversarios mantienen una visión machista al cuestionar su capacidad para gobernar.

La mandataria señaló que ha escuchado en repetidas ocasiones comentarios en los que se asegura que ella no toma las decisiones del gobierno o que alguien más gobierna en su lugar.

De acuerdo con Sheinbaum, detrás de este tipo de expresiones existe la idea de que una mujer no puede ocupar y ejercer plenamente el cargo de presidenta.

“Habrá algunas personas que sigan pensando una visión machista”, afirmó la presidenta al referirse a las críticas que ha recibido desde distintos sectores.

LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES ES UN CAMBIO HISTÓRICO

Sheinbaum sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en su persona, sino en el proceso histórico de participación política de las mujeres.

La presidenta consideró que las nuevas generaciones tienen una percepción diferente sobre la presencia femenina en cargos de decisión. Señaló que niñas, niños y jóvenes pueden reconocer que una mujer ocupa actualmente la Presidencia de México.

En ese sentido, planteó que la llegada de una mujer a la Presidencia forma parte de una transformación más amplia en la representación política del país.