Sheinbaum responde a críticas machistas: “En el fondo es pensar que una mujer no puede gobernar”
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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que algunos de sus adversarios recurren a comentarios que cuestionan su capacidad para tomar decisiones por el hecho de ser mujer.
Durante su conferencia matutina de este jueves 17 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que algunos de sus adversarios mantienen una visión machista al cuestionar su capacidad para gobernar.
La mandataria señaló que ha escuchado en repetidas ocasiones comentarios en los que se asegura que ella no toma las decisiones del gobierno o que alguien más gobierna en su lugar.
De acuerdo con Sheinbaum, detrás de este tipo de expresiones existe la idea de que una mujer no puede ocupar y ejercer plenamente el cargo de presidenta.
“Habrá algunas personas que sigan pensando una visión machista”, afirmó la presidenta al referirse a las críticas que ha recibido desde distintos sectores.
LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES ES UN CAMBIO HISTÓRICO
Sheinbaum sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en su persona, sino en el proceso histórico de participación política de las mujeres.
La presidenta consideró que las nuevas generaciones tienen una percepción diferente sobre la presencia femenina en cargos de decisión. Señaló que niñas, niños y jóvenes pueden reconocer que una mujer ocupa actualmente la Presidencia de México.
En ese sentido, planteó que la llegada de una mujer a la Presidencia forma parte de una transformación más amplia en la representación política del país.
SHEINBAUM CRITICA EL CLASISMO Y EL RACISMO
Durante la misma conferencia, la presidenta también habló sobre otras formas de discriminación que, desde su perspectiva, permanecen presentes en algunos sectores de la sociedad.
Sheinbaum cuestionó las posturas que idealizan el periodo colonial y señaló que estas visiones pueden dejar de lado el origen de la sociedad mexicana y la historia de los pueblos originarios.
También hizo referencia a los sistemas de castas establecidos durante la época colonial y a episodios de violencia contra comunidades indígenas, como el ocurrido contra el pueblo yaqui.
La mandataria sostuvo que el machismo, el racismo y la discriminación por origen étnico son expresiones que deben combatirse.
MÉXICO AVANZA EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES
Sheinbaum destacó que México se encuentra entre los países con mayores niveles de participación de mujeres en la representación política.
De acuerdo con información oficial, el país cuenta con disposiciones de paridad que buscan garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de gobierno.
Sin embargo, la presidenta reconoció que todavía existen diferencias importantes, particularmente en los gobiernos municipales.
También mencionó como pendientes la brecha salarial y la menor presencia de mujeres en puestos directivos de empresas.
La presidenta concluyó que, aunque existen avances en materia de igualdad, todavía hay espacios en los que persisten diferencias entre hombres y mujeres y que requieren atención.