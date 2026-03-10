Inauguran Oncológico de la Mujer sin radioterapia; 80% de pacientes serán derivadas en CDMX

El Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, inaugurado ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Alcaldía Gustavo A. Madero, inició operaciones sin contar con servicio de radioterapia, tratamiento que requiere alrededor del 80 por ciento de las pacientes con cáncer de mama.

La directora del hospital, Claudia Arce Salinas, informó que las mujeres que necesiten ese procedimiento deberán ser enviadas a otros nosocomios mediante convenios institucionales mientras se define la construcción de un búnker para instalar el equipo requerido en un terreno cercano.

“Como el 80 por ciento de las pacientes requieren radioterapia. El suelo (del hospital) ahorita no nos da espacio para construir un búnker, tenemos a un lado a una escuela, pero estamos viendo el mejor terreno para poder construir el búnker y que nos pueda complementar. Sí, bueno, aquí alrededor. O sea, la idea es poder tenerlo cerca”, señaló.

La especialista explicó que la falta del equipo obedece a que el terreno donde se edificó la unidad médica no cuenta con espacio suficiente para construir una sala blindada especializada que requiere el aparato de radioterapia.

Mientras se define la construcción de esa infraestructura, el hospital estableció convenios con otras instituciones públicas para que las pacientes reciban ese tratamiento en otras unidades.

“Tenemos convenio con el Hospital Juárez, con el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, con el Hospital de la Mujer. Entonces, desde el día uno, si mañana la paciente que viene requiere radioterapia, tenemos la capacidad de mandarla a través de un convenio con otro hospital para que se trate en tiempo y forma”, detalló.

Arce Salinas indicó que la radioterapia es una pieza central del tratamiento contra el cáncer de mama, junto con la cirugía y las terapias sistémicas.

“La radioterapia es fundamental. Si nosotros queremos curar el cáncer, el tratamiento tiene que ser multimodal, eso significa cirugía, tratamiento sistémico y tratamiento sistémico no necesariamente es quimio, también pueden ser pastillas, terapia hormonal y radioterapia. Usualmente estos son como los tres pilares que nos ayudan a la curación”, detalló.

La directora añadió que la radioterapia suele requerirse en la mayoría de los casos, particularmente cuando las pacientes reciben cirugía conservadora o cuando el cáncer se ha extendido a los ganglios de la axila.

“En general, si las pacientes se tratan con una cirugía conservadora, siempre van a requerir radioterapia. En general, si hay ganglios de la axila enfermos, también van a requerir radioterapia”, indicó.

Arce Salinas explicó que la instalación del equipo implica construir un búnker con condiciones especiales de seguridad para evitar riesgos por radiación.

“Necesitamos un cuarto con paredes plomadas para que no se libere radiación a la comunidad o al ambiente, porque eso nos puede perjudicar a todos. Entonces se necesita construir en una zona segura y muchas veces estos búnkers están en el sótano para poder cumplir con esas condiciones”, indicó.