Ssa reporta 26.7 millones de vacunas contra sarampión y 12 mil 556 casos confirmados desde 2025

Noticias
/ 9 marzo 2026
    Ssa reporta 26.7 millones de vacunas contra sarampión y 12 mil 556 casos confirmados desde 2025
    La dependencia confirmó 12 mil 556 casos de sarampión, así como 34 muertes causadas por esa enfermedad. ESPECIAL

El repunte del sarampión convive con una de las mayores aplicaciones de biológicos reportadas por Salud en el último año

CDMX.- La Secretaría de Salud (Ssa) informó que el sector Salud aplicó 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión del 1 de enero de 2025 al 6 de marzo de 2026.

En el mismo periodo, la dependencia confirmó 12 mil 556 casos de sarampión, así como 34 muertes causadas por esa enfermedad, de acuerdo con datos oficiales.

La Ssa añadió que, además de los casos confirmados, se identificaron 32 mil 372 casos probables de sarampión también del 1 de enero de 2025 al 6 de marzo de 2026.

Respecto a la distribución reciente de contagios, indicó que este año la mayor parte de los casos confirmados se han registrado en Jalisco, con 3 mil 604.

En segundo lugar se ubicó Chiapas con 540 casos confirmados, seguido de la Ciudad de México con 424 casos confirmados de sarampión.

La Secretaría de Salud dio a conocer estos registros como parte de la actualización de datos del periodo señalado, al diferenciar entre casos confirmados, probables y defunciones atribuidas a la enfermedad.

Temas


Sarampión

Organizaciones


SSA

