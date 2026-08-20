Incautan en Baja California 120 kilos de fentanilo ligados a grupo criminal ‘Los Rusos’

El funcionario señaló en su cuenta de X que la operación derivó del intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por autoridades mexicanas.

Autoridades mexicanas aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de cuatro millones de dosis, durante un cateo en Mexicali, Baja California, en un inmueble vinculado con el grupo delictivo ‘Los Rusos’, informó este jueves el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En la acción participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones estatales, precisó García Harfuch.

Un comunicado del Gabinete de Seguridad detalló que el cateo se ejecutó el miércoles en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, en Mexicali, donde además fueron asegurados un arma corta, un cargador, una motocicleta y un vehículo.

Las autoridades no informaron de personas detenidas durante la intervención.

García Harfuch sostuvo que la cooperación internacional, acompañada por las capacidades de investigación y operación de las instituciones mexicanas, permite convertir información de inteligencia en acciones contra organizaciones criminales y sus redes logísticas.

’Los Rusos’ han sido identificados por autoridades de México y Estados Unidos como una célula vinculada al Cártel de Sinaloa y alineada con la facción de ‘Los Mayos’.

La DEA señala a Juan José Ponce Félix, alias ‘El Ruso’, como su líder y sostiene que el grupo controla el corredor de tráfico de drogas de Mexicali.

La agencia estadounidense acusa a esa estructura de participar en el traslado de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína desde México hacia Estados Unidos y ofrece desde septiembre de 2025 una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve al arresto o condena de Ponce Félix.

El Gobierno mexicano ya había reportado otros golpes contra esta célula. En marzo pasado, el Gabinete de Seguridad informó de la detención de 12 presuntos integrantes de ‘Los Rusos’ tras cateos en Baja California, Sonora y Sinaloa.

En julio, el Ejército y la Guardia Nacional aseguraron en San Luis Río Colorado, Sonora, 81 armas de fuego y 274 mil 800 cartuchos que, según la Secretaría de la Defensa, pertenecían a una célula de ‘Los Rusos’.

El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó en septiembre de 2025 a Ponce Félix y a ‘Los Mayos’, y describió a ‘Los Rusos’ como su principal brazo armado, con control de rutas en Baja California.