Se entrega y sale bajo fianza de 1 mdd hermano de ‘Señor de los Buques’ en Texas

Rigoberto Brown Cantú, hermano de Roberto Brown Cantú o Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” y prófugo de la justicia en México por tráfico de huachicol fiscal, se entregó en la ciudad de Texas a autoridades federales de Estados Unidos para encarar acusaciones de lavado de dinero y otros delitos.

Rigoberto enfrentará su proceso en libertad tras salir ayer de la cárcel después de depositar una fianza de un millón de dólares.

De acuerdo con fuentes de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en la ciudad, la entrega ocurrió el pasado 10 de agosto y un día después tuvo su audiencia de presentación ante un juez.