Se entrega y sale bajo fianza de 1 mdd hermano de ‘Señor de los Buques’ en Texas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Acusado de lavado de dinero, el hermano del “Señor de los Buques” se entregó a la justicia en Texas y afrontará su proceso judicial en libertad
Rigoberto Brown Cantú, hermano de Roberto Brown Cantú o Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” y prófugo de la justicia en México por tráfico de huachicol fiscal, se entregó en la ciudad de Texas a autoridades federales de Estados Unidos para encarar acusaciones de lavado de dinero y otros delitos.
Rigoberto enfrentará su proceso en libertad tras salir ayer de la cárcel después de depositar una fianza de un millón de dólares.
De acuerdo con fuentes de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en la ciudad, la entrega ocurrió el pasado 10 de agosto y un día después tuvo su audiencia de presentación ante un juez.
Ambos hermanos son originarios de Matamoros, pero tienen nacionalidad estadounidense.
El proceso contra Rigoberto se deriva de la presentación, en noviembre del 2022, de seis cargos penales por lavado de dinero y relacionados con la Ley Hobbs, que sanciona prácticas corruptas contra el comercio internacional, según documentos judiciales.
El acusado es señalado por integrar una red criminal para monopolizar las agencias de trámites para transmigrantes, es decir, extranjeros que cruzan México para llegar a otro país.
A su vez, “El Señor de los Buques” enfrenta órdenes de aprehensión por la importación de combustibles sin pagar los impuestos correspondientes en las aduanas mexicanas, el llamado huachicol fiscal, entramado que se destapó en marzo del 2025 al decomisarse una nave con 10 millones de litros de diésel irregular en el puerto de Altamira.