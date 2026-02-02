Incendian rancho de hermano de ‘El Chapo Guzmán’

Un rancho presuntamente propiedad de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue incendiado en la localidad de La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa, de donde es originario el clan, de acuerdo con reportes locales.

En videos difundidos sobre una incursión criminal en el predio denominado “El Cielo”, se atribuye el ataque a cómplices liderados por ”Óscar Manuel Gastélum, “El Músico”, y Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, con quienes “El Guano” mantiene una disputa por el control de la sierra.”

Aquí andamos buscando al ‘Churras Calabazas’ (Alonso Antonio Lugo Lara), no que muy bravo. Mira nada más, por aquí te fuiste, ‘Churras’, por aquí corriste” dice un hombre en un video en el que muestra parte de la propiedad y enseña una escalera de aluminio colocada frente a un barda del patio.

La guerra entre las facciones de “El Guano” y “El Chapo” Isidro comenzaron desde mediados del año pasado luego de que el grupo del Meza Flores, quien se alió con Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, para combatir a “Los Chapitos”, sobrinos de Guzmán Loera, realizaran incursiones en la Tuna, bastión familiar del “Chapo” Guzmán.

”El Guano” está acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo, en aquel país y ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.

En octubre del año pasado, se llevó a cabo un ataque de explosivos con drones en la Tuna, en las inmediaciones de la que fuera la casa de Consuelo Loera, madre de “El Chapo” Guzmán, fallecida en 2023, lo que ocasionó un desplazamiento de habitantes de esa comunidad.