$!Lo detienen con droga y tenía orden de aprehensión por abuso sexual, en NL

José “N”, detenido en Ciénega de Flores, fue asegurado con drogas y contaba con una orden de aprehensión por abuso sexual agravado

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de drogas fue detenido un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de la calle 6 Norte y Calle 9 Poniente en la colonia Carrizalejo, en el municipio de Ciénega de Flores.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que la captura del presunto se realizó como resultado de trabajos de investigación e inteligencia.

Los agentes montaron un dispositivo estratégico para buscar al sospechoso que rondaba por la zona.

Al llegar al punto referido, los elementos visualizaron a un sujeto cuyas facciones y vestimenta coincidían con la descripción que tenía el ahora investigado.

Al abordarlo, el sujeto se identificó como José “N” de 36 años de edad, al cual le decomisaron 28 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana y 50 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal.

José “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual agravado, por lo cual ya era buscado por las autoridades policiales.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

