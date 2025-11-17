$!Lo detienen con droga y tenía orden de aprehensión por abuso sexual, en NL

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de drogas fue detenido un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de la calle 6 Norte y Calle 9 Poniente en la colonia Carrizalejo, en el municipio de Ciénega de Flores.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que la captura del presunto se realizó como resultado de trabajos de investigación e inteligencia.

