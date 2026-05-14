$!Morena inicia proceso contra alcalde de Chignahuapan por presunta fiesta lujosa de XV años para su hija

El partido Morena inició un proceso interno contra el presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, luego de que en redes sociales circularan videos de una presunta fiesta de XV años organizada para su hija en una de las haciendas más exclusivas del municipio. La situación generó cuestionamientos debido a que el evento fue señalado como contrario a los principios de austeridad promovidos por la llamada Cuarta Transformación. Ante esta situación, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se pronunció al respecto.

MORENA CONFIRMA APERTURA DE PROCEDIMIENTO INTERNO POR PETICIÓN DE ARIDNA MOONTIEL Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 13 de mayo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que solicitó formalmente el inicio de un procedimiento ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido. “El presidente municipal de Tlahuapan en Puebla, que recientemente conocimos de algún acto de frivolidad, si le podemos llamar de esa manera, que iniciemos el oficio a solicitud mía con la comisión que iniciemos un proceso para el presidente municipal”, declaró. La dirigente partidista agregó que el partido busca mantener lineamientos de austeridad y conducta ética entre sus representantes. “Vamos a ser muy claros con nuestros compañeros que no es la ruta y que debemos mantenernos en la austeridad, en la honestidad y a lo nuestro que es con la gente”, señaló. Montiel indicó que desde el inicio de su gestión al frente de Morena instruyó que se diera seguimiento al comportamiento ético de los funcionarios y representantes vinculados al partido. Asimismo, explicó que en los asuntos revisados por la Comisión de Honestidad y Justicia se han implementado medidas cautelares, aunque aclaró que estas no constituyen sanciones definitivas y permiten a los involucrados ejercer su derecho de defensa.

VIDEOS DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES MUESTRAN COSTOSA FIESTA DE XV AÑOS La controversia surgió luego de que en plataformas digitales comenzaran a circular videos y fotografías de una celebración de XV años atribuida a la familia del alcalde de Chignahuapan. Las imágenes muestran una fiesta con decoración elaborada, música en vivo y decenas de invitados durante el vals de la festejada. De acuerdo con el portal Ambas Manos, el evento se habría realizado en la Hacienda Atlamaxac, inmueble identificado como propiedad del político priista Lorenzo Rivera y considerada una de las haciendas más exclusivas del municipio.

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CRITICAN A PRESIDENTE DE CHIGNAHUAPAN POR COSTOSA FIESTA PARA SU HIJA Tras la difusión de los videos, usuarios en redes sociales cuestionaron el nivel de ostentación del evento y lo contrastaron con las condiciones de pobreza que persisten en distintas comunidades de Chignahuapan. Algunos comentarios también hicieron referencia a obras públicas recientes realizadas por el ayuntamiento en zonas cercanas a la hacienda donde se llevó a cabo la celebración, lo que derivó en especulaciones sobre posibles vínculos entre ambas situaciones. Hasta el momento, el alcalde Juan Rivera Trejo no ha emitido declaraciones públicas sobre la polémica ni sobre el procedimiento iniciado por Morena.

MORENA Y LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD El caso ocurre ante la postura de Morena, quienes defienden la austeridad republicana como uno de los principios centrales del movimiento político impulsado por la Cuarta Transformación. En distintas ocasiones, dirigentes y funcionarios del partido han señalado que los representantes públicos deben mantener conductas acordes con los principios de sobriedad, combate a la corrupción y cercanía con la ciudadanía. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena será la instancia encargada de analizar el caso y determinar las medidas correspondientes conforme a los procedimientos internos del partido.

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