Indagan a responsables de permisos de tienda donde murieron 23 personas

Autoridades de Sonora indagan a los responsables de que la cadena de tiendas Waldo´s, la cual sufrió un siniestro en Hermosillo que hasta ahora ha dejado 23 muertos, operara sin un programa interno Protección Civil autorizado desde 2021.

Adolfo Salazar, Secretario de Gobierno, dijo en conferencia de prensa conjunta que a partir del 2021, ya durante el sexenio del morenista Alfonso Durazo, se le negó autorizar el programa interno en esta materia.

“En 2019, la Administración anterior (Claudia Pavlovich, PRI) autorizó el programa interno de Protección Civil, en 2020 tenemos registro de la Administración anterior también donde se revalidaron los permisos, en la parte que respecta a la validación del programa interno, y en 2021, ya en esta Administración, se concluyó en dar un sentido negativo al programa interno de Protección Civil”, expuso el funcionario.

Aseguró que se están indagando los documentos, trámites y permisos que involucran que un establecimiento de esta naturaleza opere.

“(Para que) Se pueda concluir en una investigación que ubique precisamente nivel y los responsables en este caso tan lamentable, por parte de nosotros seguiremos informando y colaborando en esta coordinación que existe con el Municipio y Fiscalía, quien tiene la responsabilidad de avanzar la línea de investigación que corresponde, y también con CFE estamos de cerca trabajando”, añadió.

El jefe de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Flores, dijo que, tras una decena de testimonios, se estableció que primero hubo dos fallas de energía eléctrica en el establecimiento ubicada en el Centro de la ciudad, y después una explosión al interior del establecimiento, lo que derivó el incendio.

“Hemos presentado a cuatro gerentes de diferentes responsabilidad, estamos por presentar a una quinta persona, y nos falta establecer dos fallas, la responsable de Protección Civil y la de falta de mantenimiento de la cadena comercial”, expresó.

Sobre el transformador que explotó, el Fiscal Gustavo Salas afirmó que es privado y no pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con información oficial, hasta el momento siguen tres personas hospitalizadas, dos de ellas al interior de un hospital privado debido a que se encuentran gravemente quemadas.

Asimismo, de las 23 personas que murieron, 21 ya fueron identificadas por sus familiares, y dos más (hombre y mujer) se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

La noche del pasado sábado, Lucía Labrada, quien vive frente a la tienda, relató al periódico El Imparcial de Hermosillo que minutos antes de la explosión se registró un apagón; posteriormente, cuando regresó la energía, casi al instante se escuchó una fuerte explosión, al mismo tiempo que se volvió a cortar la electricidad.

“Se nos hizo raro, salimos y vimos que en Waldo’s estaba el fuego saliendo hasta la banqueta y había personas corriendo y quemadas”, dijo.

El Gobernador Durazo aseguró que “nadie enfrentará este dolor en soledad”, y dijo que los familiares recibirán atención íntegra.

Al externar sus condolencias, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se mantiene en coordinación con el Gobierno estatal, y que ya atiende el caso.