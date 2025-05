Indagan falla de motor y labor de remolcador en tragedia del buque Cuauhtémoc

The New York Times señaló que a medida que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y funcionarios mexicanos indagan el accidente, las dudas cuáles son los “problemas mecánicos” que, según las autoridades, causaron que el Cuauhtémoc se desviara bruscamente de su curso y se estrellara contra el puente, y qué papel jugó en el accidente el remolcador.

“El remolcador es potente, pero como no está amarrado al barco, sólo puede empujar. No puede tirar del barco contra el viento y la corriente. La pregunta es ¿por qué no estaba el remolcador amarrado al barco, como es habitual?”, cuestionó John Konrad, capitán y ex alumno del New York Maritime College.

TE PUEDE INTERESAR: Lamenta Sheinbaum uso político del choque del buque Cuauhtémoc

Datos de seguimiento de Marine Traffic y videos de testigos muestran que el remolcador empujó suavemente al buque, pero se retiró antes de que el buque girara y tomara rumbo. Después, mientras el barco iba a la deriva, en dirección equivocada, el remolcador intentó adelantar al buque, pero llegó tarde para interponerse entre el barco y la orilla del río. El choque fue a las 20:26.

América Yamilet Sánchez, de Veracruz, y Adal Jair Marcos, de Oaxaca, fueron los dos jóvenes marinos que perdieron la vida en el choque.