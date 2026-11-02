INDEP subastará 62 motocicletas de lujo decomisadas a Ryan Wedding; algunas cuestan hasta 2.5 mdp

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    INDEP subastará 62 motocicletas de lujo decomisadas a Ryan Wedding; algunas cuestan hasta 2.5 mdp
    El INDEP ofrecerá 62 motocicletas decomisadas en operativos relacionados con el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding. VANGUARDIA

La colección de Ryan Wedding, valuada por el FBI en 40 millones de dólares, incluye prototipos de MotoGP y modelos clásicos de seis marcas

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) subastará el 11 y 12 de noviembre en Ciudad de México una colección de 62 motocicletas de alta gama decomisadas en diciembre de 2025 durante operativos relacionados con Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado de dirigir una de las redes de narcotráfico más grandes que han operado entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

La colección, valuada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en aproximadamente 40 millones de dólares, incluye prototipos de fábrica de MotoGP, motocicletas clásicas de Grand Prix de 500 centímetros cúbicos, modelos de Superbike y piezas de colección fabricadas entre las décadas de 1960 y 2020.

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Entre las marcas que forman parte de los lotes se encuentran Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha. Los precios de salida de las motocicletas van de 21 mil 500 pesos a 2 millones 547 mil 200 pesos.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA SUBASTA DE MOTOCICLETAS DECOMISADAS A RYAN WEDDING?

La subasta se realizará los días 11 y 12 de noviembre en el salón Ambrosía, ubicado en Periférico Sur 3395, Ciudad de México. Las actividades comenzarán a partir de las 09:00 horas.

De acuerdo con la información del INDEP, el registro de participantes estará disponible hasta el 10 de noviembre, fecha que también marca el límite para cubrir la garantía de seriedad.

La colección de motocicletas forma parte de una subasta más amplia que contempla 620 lotes de bienes muebles. Además de las unidades de dos ruedas, se ofrecerán aeronaves, embarcaciones, joyería, vehículos eléctricos, automóviles de uso personal y vehículos blindados.

¿Qué Motocicletas Incluye La Colección Valuada En 40 Millones De Dólares?

Las 62 motocicletas reúnen modelos de distintas categorías y épocas del motociclismo. Entre las piezas se encuentran prototipos de fábrica utilizados en MotoGP, motos clásicas de Grand Prix de 500 cc y unidades de Superbike.

También se incluyen ejemplares de colección fabricados entre los años sesenta y 2020, correspondientes a seis marcas: Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha.

Los precios de salida establecidos para estas unidades presentan una diferencia considerable: el monto más bajo es de 21 mil 500 pesos, mientras que el más alto alcanza los 2 millones 547 mil 200 pesos.

El valor aproximado de 40 millones de dólares corresponde a la colección, de acuerdo con la valuación atribuida al FBI.

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¿CÓMO LLEGARON LAS MOTOCICLETAS AL GOBIERNO FEDERAL?

Las unidades fueron decomisadas el 24 de diciembre de 2025 durante cuatro cateos realizados en inmuebles de Ciudad de México y Estado de México.

Los operativos formaron parte de una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

En las diligencias también colaboraron el FBI, la Real Policía Montada de Canadá y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las autoridades relacionaron los bienes con Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por presuntamente encabezar una estructura internacional dedicada al narcotráfico. Las acusaciones en su contra corresponden a investigaciones de las autoridades y no constituyen por sí mismas una sentencia.

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INDEP SEÑALA QUE LOS BIENES ESTÁN EN PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

El INDEP confirmó que las motocicletas se encuentran en proceso de extinción de dominio y forman parte de los bienes que serán ofrecidos durante la subasta de noviembre.

El procedimiento busca que los bienes relacionados con actividades ilícitas puedan pasar a disposición del Estado, conforme a los procesos legales correspondientes.

La venta contempla un total de 620 lotes de bienes muebles, entre los que destacan las 62 motocicletas de alta gama, además de aeronaves, embarcaciones, joyas y distintos tipos de vehículos.

El registro para participar y el pago de la garantía de seriedad deberán realizarse a más tardar el 10 de noviembre, un día antes del inicio de la subasta en Ciudad de México.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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