‘Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar’: FBI

El director del FBI, Kash Patel, declaró durante una rueda de prensa que Wedding era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica: “Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, afirmó.

Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Patel afirmó, al aterrizar en Los Ángeles horas después de anunciarse el arresto, que la detención fue “el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, dirigido por la presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien agradeció su “gran cooperación”.

También dijo que se logró “gracias al liderazgo y compromiso” del presidente estadounidense, Donald Trump, con “la aplicación de la ley a nivel mundial”.

El subdirector a cargo del FBI en Los Ángeles, Akil Davis, agregó que han trabajado con socios “canadienses, mexicanos, colombianos y dominicanos” para el arresto de Wedding y otras 36 personas que participaron en esta organización.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitase la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego, Estados Unidos.

Tras cumplir su condena, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cártel de Sinaloa, la organización de ‘El Chapo’.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.