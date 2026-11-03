INE declara desiertas las designaciones de consejerías electorales en Guerrero y Oaxaca

En Guerrero, las candidaturas sometidas a votación fueron las de Víctor De La Paz Adame y Brenda María Ayala Terrazas, mientras que para Oaxaca se presentó el perfil de Flor Angélica Enríquez García. Ninguna de las tres propuestas obtuvo los votos requeridos.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE ) declaró desiertas las designaciones de las consejerías electorales de los Organismos Públicos Locales (OPL) de Guerrero y Oaxaca, luego de que ninguna de las propuestas presentadas alcanzara la mayoría calificada de ocho votos necesaria para su aprobación.

Los perfiles habían sido retirados de la sesión ordinaria del Consejo General del pasado 29 de octubre, con el propósito de contar con más elementos para evaluar a las personas aspirantes y discutir las propuestas en una sesión extraordinaria.

¿POR QUÉ EL INE DECLARÓ DESIERTAS LAS DESIGNACIONES?

La decisión se tomó después de que las propuestas no alcanzaran los ocho votos necesarios para ser aprobadas. Durante la discusión, integrantes del Consejo General expusieron distintos planteamientos sobre la revisión de los perfiles y el procedimiento para seleccionar a quienes ocuparán las consejerías electorales.

La consejera Rita Bell López Vences explicó que las inquietudes expresadas por las representaciones partidistas llevaron a realizar un nuevo análisis de las candidaturas, para el cual se recabó y examinó información adicional. También planteó la necesidad de revisar el procedimiento de selección y designación de las consejerías de los OPL.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona señaló que, debido a los plazos establecidos, se conservaron los dictámenes previamente aprobados por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Precisó que las consejerías tuvieron nuevos elementos para valorar los perfiles, pero que esto no implicó reponer el procedimiento.

La consejera Carla Humphrey Jordan también propuso incorporar nuevos mecanismos para obtener información durante futuras convocatorias, entre ellos declaraciones sobre posibles conflictos de interés.

En tanto, el consejero Martín Faz Mora recordó que los proyectos de acuerdo enviados por las comisiones no necesariamente son aprobados en los mismos términos por el Consejo General, ya que cada integrante realiza su propia valoración y emite su voto conforme a sus criterios.

ASÍ FUE EL PROCESO PARA ELEGIR A LAS CONSEJERÍAS DE GUERRERO Y OAXACA

Durante el procedimiento de selección y designación para ambas entidades, el INE recibió 216 solicitudes de registro: 120 para Guerrero y 96 para Oaxaca.

De ese total, 198 personas cumplieron con los requisitos legales y 172 presentaron el examen de conocimientos aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

Posteriormente, 55 aspirantes avanzaron a la etapa de ensayo, cuya evaluación estuvo a cargo de El Colegio de México (COLMEX). De ellos, 36 obtuvieron un dictamen idóneo.

Finalmente, 35 personas fueron convocadas a la valoración curricular y entrevista, etapas en las que se analizaron sus conocimientos en materia electoral, trayectoria profesional, experiencia, competencias gerenciales y aptitudes para desempeñar las funciones de una consejería electoral.

Estas evaluaciones se realizaron conforme al procedimiento establecido para determinar la idoneidad de los perfiles.