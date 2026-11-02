CCE exige proceso transparente para elegir a nueva presidencia del INE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la Cámara de Diputados que la elección de la persona que dirigirá el I nstituto Nacional Electoral (INE) se haga de forma clara, abierta y sin favorecer a ningún partido político. La petición del sector privado llega en el marco de la renovación en la junta directiva del organismo electoral.

El CCE solicitó elegir a expertos con experiencia en organizar elecciones. A través de un mensaje público, los empresarios señalaron la importancia de nombrar a especialistas capacitados para tomar decisiones neutrales y justas para todos.

La meta es asegurar un proceso imparcial. Las cámaras de negocios remarcaron que usar reglas de evaluación claras es el único camino para garantizar que el árbitro electoral se mantenga firme y neutral.

LA CONFIANZA QUE DEBE DAR

La estabilidad de México depende de tener instituciones confiables. El organismo advirtió que la llegada de negocios y la creación de empleos están conectadas con la confianza que genera la autoridad electoral.

Mantener al INE funcionando bien da tranquilidad a la sociedad. Los líderes del sector privado explicaron que una institución fuerte ayuda a que las empresas inviertan con tranquilidad y a que la gente confíe en que su voto se respetará.