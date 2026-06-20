INE desecha sanción contra Morena por video de David León entregando dinero en sobres a hermano de AMLO

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    INE desecha sanción contra Morena por video de David León entregando dinero en sobres a hermano de AMLO
    El INE desechó procedimiento sancionador contra Morena por la entrega de 150 mil pesos en 2015, al no acreditarse vínculo con el partido en la investigación de 2015 Latinus

UTF concluye que no existen pruebas que vinculen a Morena con los recursos entregados por David León a Martín López Obrador

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó nuevamente un procedimiento sancionador contra Morena relacionado con la entrega de 150 mil pesos en efectivo realizada en 2015 por David León Romero, entonces operador político del gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco Coello, a Martín Jesús López Obrador, hermano del entonces dirigente de izquierda Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la resolución de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), no se acreditó la existencia de elementos que vinculen la entrega de recursos con el partido Morena, por lo que la queja fue declarada infundada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pio-lopez-obrador-afirma-que-videos-de-sobres-amarillos-fueron-alterados-tras-resolucion-del-tepjf-AN19638549

QUEJA PRESENTADA EN 2021 FUE DECLARADA INFUNDADA

El procedimiento derivó de una denuncia presentada en julio de 2021 por el senador panista Juan Antonio Martín del Campo, en la que se solicitaba investigar la entrega de recursos en efectivo difundida en un video.

En la resolución, la UTF consideró la presunción de inocencia como elemento central para desechar la denuncia, al no encontrarse pruebas suficientes que relacionaran el dinero con actividades del partido político.

El video en cuestión fue difundido previamente por el medio Latinus, y muestra a David León Romero entregando dinero en efectivo a Martín Jesús López Obrador.

ANTECEDENTES DEL CASO Y OTROS VIDEOS DIFUNDIDOS

El material audiovisual se sumó a otras grabaciones publicadas por el mismo medio en las que David León Romero aparece entregando sobres con dinero en efectivo a Pío López Obrador, otro hermano del exmandatario y actualmente funcionario estatal en Tabasco.

Estos materiales han sido parte de distintos procedimientos de investigación en materia electoral abiertos por autoridades administrativas.

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN TRAS CINCO AÑOS

Después de cinco años de análisis del expediente, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó el cierre del procedimiento al concluir que no existen elementos que acrediten un vínculo entre el dinero entregado y Morena.

En su análisis, la autoridad señaló que las declaraciones de David León Romero formaron parte de los elementos evaluados, en las que el exfuncionario calificó las acusaciones como “subjetivas, incoherentes, inverosímiles”.

DIFICULTADES PARA LOCALIZAR A MARTÍN LÓPEZ OBRADOR

Durante la investigación, la UTF reportó dificultades para ubicar a Martín Jesús López Obrador, a quien se intentó localizar en seis domicilios registrados en distintos estados del país, incluyendo Yucatán, Chiapas, Tabasco y Sinaloa, sin éxito.

De acuerdo con el expediente, la autoridad no logró establecer contacto con la persona señalada en la entrega de recursos.

ARGUMENTOS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS

Durante el procedimiento, Morena y David León Romero presentaron diversos argumentos para solicitar el cierre del caso, entre ellos la prescripción de los hechos, la falta de sustento de la denuncia y la supuesta obtención ilícita del video difundido.

También se argumentó que la difusión del material audiovisual podría haber vulnerado la privacidad de las comunicaciones.

FALTA DE ACCESO A INFORMACIÓN MINISTERIAL

La UTF señaló que enfrentó limitaciones para acceder a información relacionada con el caso, particularmente por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEMDE).

La autoridad electoral indicó que solicitó en múltiples ocasiones la entrega de tres carpetas de investigación, así como su consulta directa, sin obtener acceso a la información debido a la negativa de la fiscalía, que argumentó el no ejercicio de la acción penal.

En el expediente se establece:

“La autoridad fiscalizadora en pleno ejercicio de sus facultades de investigación solicitó en múltiples ocasiones la remisión de las carpetas ministeriales ya referidas, así como su consulta in situ; sin embargo, dicha Fiscalía Especializada negó en sus diversas vertientes el acceso a la información allí contendida”.

INFORMACIÓN DE LA UIF Y LA CNBV

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó al INE que no se abrieron investigaciones derivadas de la difusión del video relacionado con la entrega de dinero.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregó información sobre movimientos financieros de David León Romero y Martín Jesús López Obrador.

De acuerdo con el reporte, se identificaron ocho cuentas bancarias a nombre de León Romero en cinco instituciones financieras, así como siete cuentas vinculadas a López Obrador en tres bancos.

En el mismo informe se detalló que Martín Jesús López Obrador reportó ingresos por 15 millones 614 mil pesos entre 2014 y 2018.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/halla-ine-anomalias-en-el-52-de-los-recursos-de-mexico-tiene-vida-IG21362578

INFORMACIÓN DE LA UIF Y LA CNBV

Con base en los elementos recabados, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar una relación entre la entrega de dinero y el partido Morena, por lo que el procedimiento sancionador fue desechado.

El expediente quedó cerrado tras cinco años de investigación y análisis de la documentación presentada por las partes involucradas.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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