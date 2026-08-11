Perfilan 2.3 mmdp sólo para campaña federal del 2027

Tan sólo para la campaña federal del próximo año, los ocho institutos políticos nacionales tendrán una bolsa de 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos.

En el 2027, los partidos nacionales y posibles candidatos independientes costarán a los mexicanos 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos.

Mientras que en la elección del 2024, cuando también se renovó la Presidencia de la República y el Senado, el presupuesto para la obtención del voto fue de 3 mil 304 millones de pesos.

El próximo año también gozarán de 8 mil 379 millones 49 mil 546 pesos para sus actividades ordinarias, especiales y prerrogativas postal y telegráfica.

Los dos nuevos partidos, Somos México y PAZ, que en 2027 se someterán por primera vez al voto ciudadano y su reto será lograr el 3 por ciento de la votación para mantener su registro, tendrán un presupuesto 246 millones 644 mil pesos, de los cuales 47 millones 275 mil pesos será para campaña.

Los montos podrían cambiar si el Tribunal Electoral determina dar el registro a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, lo que debería suceder antes del 10 de septiembre.

De acuerdo con el proyecto que será discutido por la Comisión de Prerrogativas del INE el 17 de agosto, contempla una partida global para quienes logren una candidatura a diputado federal por la vía independiente por 47 millones 275 mil 990 pesos.

También se reservan 52 millones 528 mil 878 pesos para la prerrogativa postal en caso de que el Tribunal apruebe uno o dos nuevos partidos más.

El financiamiento público federal no contempla los recursos que recibirán los institutos políticos en las 32 entidades federativas. Los OPLES aprobarán esas partidas antes de noviembre del 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum buscó en la pasada reforma electoral reducir el monto para el financiamiento público, pero ni el PVEM ni PT aceptaron sus condiciones.

Morena rechazó las propuestas de sus aliados para bajar la bolsa, pero al mantenerse la fórmula, los recursos destinados a los partidos crecerá como cada año.

Morena, el doble

Al ser el partido más votado en 2024, Morena tendrá una partida por 3 mil 604 millones 879 mil 379 pesos, de los cuales 805 millones 615 mil serán para la campaña a diputados federales.

Para la campaña, el partido guinda tendrá el doble o hasta 17 veces más de que lo recibirán el resto de los partidos.

El PAN gozará de mil 803 millones 719 mil 207 pesos, incluidos 399 millones 719 mil pesos para la promoción del sufragio.

Mientras que el PRI contará con una bolsa total de mil 372 millones 658 mil 861 pesos, de ellos 302 millones 579 para conseguir el voto a la Cámara de Diputados.

Movimiento Ciudadano dispondrá de mil 354 millones 671 mil 353 pesos, pero sólo 298 millones 525 serán para campaña.

El PVEM suma mil 167 millones 16 pesos, con una partida para promoción del voto por 256 millones 271 mil 218, y el PT 946 millones 466 mil 25 pesos, de ellos 206 millones 536 mil para la obtención del sufragio.

Partida a las mujeres El INE también fijó el monto que deberán destinar los partidos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

La cifra varía del financiamiento de cada partido. Por ejemplo, Morena tendrá que destinar 80.5 millones, los otros cinco institutos políticos entre 20 millones y 39 millones, y los dos nuevos 4.7 millones.

Pese a que cada año varios de estos son multados por no entregar la cantidad que se exige, siguen cometiendo la misma falta.

La resistencia de las dirigencias para cumplir ha llegado al punto de simular actividades e inversiones para ese sector.