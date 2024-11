INE no cede, insiste en solicitar 13 mil mdp para elección judicial

-No, el éxito del proceso depende de toda la profesionalización con la que cuenta el instituto, que es capaz de remontar estos escenarios, no solamente en esta ocasión, en todas las ocasiones que ustedes ya conocen, y salir adelante sin menoscabo de la excelencia en los trabajos de la organización electoral.

Taddei insistió en que “cuando la cámara hable y apruebe, el INE tendrá que volver a hacer –si no se aprueba tal cual- una reconsideración, una revaloración de nuestras actividades. El análisis del presupuesto le corresponde a la Cámara de Diputados, es su atribución, y no es porque tengas que resignarte. No, esas son sus atribuciones, las nuestras son presentar el presupuesto, defenderlo y entender cuando habla la cámara y decide”.

Pese a ello, admitió que diversas áreas del INE “están trabajando por una posible reducción presupuestal en escenarios diversos y el instituto no puede hablar ahorita de ajustes hasta que no sea la Cámara de Diputados que hable. Si la Cámara establece que este es el presupuesto que debe de quedar, con ese vamos a salir”.

COSTO “EXCESIVO”: MORENA

Por su parte, Gómez Pozos recalcó que la Comisión de Presupuesto de la cámara mantiene su postura de que el costo de la elección de personas juzgadoras debe ajustarse a la de los comicios del pasado 2 de junio, “que fue la más grande de la historia y costó menos de 9 mil mdp. Tiene que ser nuestro parámetro, pero es un análisis que vamos a hacer, obviamente tomando en cuenta todas las voces, y hacerlo de manera transparente”.

-¿Por qué no les dijeron que sí va a haber recorte? –se le preguntó.

-No, eso no lo hemos dicho, que va a haber un recorte. No tenemos un dictamen de presupuesto todavía, tenemos que esperar los resultados de las mesas de trabajo para poder integrar un dictamen; no podemos hablar ahorita de reasignaciones ni de recortes hasta que no tengamos las conclusiones.

-¿13 mil millones de pesos para esta elección o no?

-Eso lo vamos a analizar. Nosotros hemos dicho reiteradamente que es un gasto excesivo para una elección, cuando es por mucho más alto este presupuesto que el de la elección pasada, que fue la más grande.

“Sostenemos lo mismo, y por eso, en esta diferencia de opiniones que acabamos de ver con la presidenta del INE, pues es que nos vamos a sentar a esta mesa de trabajo”.

Con información de La Jornada