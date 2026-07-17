$!INE propone multa de 113 mil pesos a México Tiene Vida por participación de ministros de culto

Además de la sanción económica, el documento establece dar vista a la Secretaría de Gobernación ( Segob ) para que determine lo conducente dentro del ámbito de sus atribuciones.

El proyecto fue avalado por mayoría de dos votos a favor y uno en contra, con el respaldo de las consejeras Rita Bell López y Frida Gómez Puga, mientras que el consejero Arturo Castillo, presidente de la comisión, votó en contra.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un proyecto para imponer una multa de 113 mil 140 pesos a la organización México Tiene Vida (MTV), al considerar acreditada la participación de 98 ministros de culto en actividades relacionadas con su proceso para obtener el registro como partido político nacional.

INVESTIGACIÓN ACREDITÓ PARTICIPACIÓN DE 98 MINISTROS DE CULTO

De acuerdo con la investigación realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, se comprobó que 98 personas registradas como ministros de culto participaron en asambleas distritales y actividades de afiliación organizadas por México Tiene Vida durante su proceso de conformación como partido político.

El expediente señala que estas personas fueron identificadas mediante su nombre completo y número de registro ante la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, el INE documentó que ocho ministros de culto colaboraron directamente en la recolección de afiliaciones, mientras que dos fueron electos como integrantes de la Asamblea Nacional Constitutiva de la organización.

PROYECTO SEÑALA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE LAICIDAD

El documento aprobado sostiene que estas conductas contravienen el principio constitucional de laicidad.

De acuerdo con el proyecto, la Constitución establece que los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos ni intervenir en actividades partidistas, por lo que la participación acreditada constituye una infracción a la normativa electoral.

CONSEJERO ARTURO CASTILLO VOTÓ EN CONTRA

Durante la discusión del proyecto, el consejero Arturo Castillo manifestó su desacuerdo con la propuesta de sanción.

Argumentó que, a su juicio, no existían elementos suficientes para demostrar una participación gremial organizada de los ministros de culto que hubiera tenido un impacto determinante en la validez de las asambleas realizadas por México Tiene Vida.

Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias concluyó que las pruebas recabadas eran suficientes para acreditar la infracción y respaldar la imposición de la multa.

El proyecto aún deberá ser discutido y votado por el Consejo General del INE, órgano que tendrá la decisión final sobre la sanción administrativa propuesta.

MÉXICO TIENE VIDA YA PERDIÓ EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO

El pasado 25 de junio, el Consejo General del INE resolvió negar el registro como partido político nacional a México Tiene Vida.

La autoridad electoral sustentó esa determinación no solo en la participación de ministros de culto, sino también en la recepción de recursos provenientes de un ente no autorizado, irregularidad que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Actualmente, la organización mantiene una impugnación ante el Tribunal Electoral, por lo que las resoluciones relacionadas con su proceso de constitución continúan en análisis por parte de las autoridades electorales.