INE ve anomalías en gasto de Morena para periódico Regeneración

Sin embargo, pese a las cuantiosas proyecciones sólo se han transparentado cinco contratos relacionados con su impresión que suman un valor de 22 millones de pesos.

Entre 2018 y 2026, Morena ha presupuestado más de 600 millones de pesos para el diseño, impresión y distribución del periódico Regeneración, uno de sus principales medios de propaganda a nivel nacional.

A la opacidad en el gasto destinado al periódico se suman múltiples irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), como una subvaluación en el costo de ejemplares, avisos tardíos para que el INE pudiera verificar el tiraje y órdenes para reclasificar el egreso en el tabloide como gasto de campaña.

Regeneración nació en 2010, antes de que Morena se consolidara como partido político.

Fue fundado por Jesús Ramírez Cuevas, quien después dirigió la Comunicación Social de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente, ocupa el cargo de coordinador de asesores de la Presidencia de la República en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

PresupuestosAño con año, en su Plan Anual de Trabajo (PAT) presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Morena señaló cuánto dinero planeaba destinar a Regeneración y otras publicaciones registradas bajo el rubro de Actividades Específicas.

En 2018, el partido presupuestó 20 millones 31 mil 600 pesos para el periódico, es decir, 95.7% del total contemplado para Actividades Específicas.

En 2019 la proyección fue de 35 millones 796 mil pesos (45.9%) y en 2020 se planteó destinar 40 millones 528 mil 800 pesos, equivalentes al 48.9%.

Entre los presupuestos más altos está el de 2022, cuando se estimó destinarle 97.8% del presupuesto del rubro, es decir, 88 millones 55 mil 200 pesos.

Para 2026, el partido volvió a elevar el presupuesto con un gasto planeado de 130 millones de pesos para el periódico.

Pese a estas proyecciones, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sólo están disponibles cinco contratos por adjudicación directa para la impresión del periódico, los cuales suman un valor de 22 millones 884 mil 400 pesos: cuatro para ediciones de 2023 otorgados a la empresa Impresores en Offset y Serigrafía S.C. de R.L. de C.V. y uno otorgado a un particular, Emmanuel Alejandro Salazar Lara, quien en 2022 obtuvo un contrato por 2 millones 134 mil pesos para la impresión de 2 millones de ejemplares.

De acuerdo con informes de ingresos y gastos entregados por Morena al INE, entre 2018 y 2025 el partido reportó un egreso de 401 millones 394 mil 222 pesos en el rubro de Actividades Específicas.

No obstante, estos documentos no desglosan el objeto particular de los gastos.

En al menos tres solicitudes de información registradas ante la PNT, ciudadanos han pedido contratos relacionados con Regeneración.

No obstante, en todos los casos, Morena ha respondido que la información ya es pública y se encuentra disponible en la PNT, aunque esto no es así.

Las irregularidades

De acuerdo con dictámenes de fiscalización del INE, hay múltiples irregularidades vinculadas al gasto en el periódico.

En 2021 la autoridad electoral detectó una presunta subvaluación por más de 9.3 millones de pesos en la impresión de ejemplares de Regeneración y su versión femenina, La Regeneración.

El instituto identificó que el precio de mercado por ejemplar debería ser de al menos 2.78 pesos, Morena reportó un gasto de 1.85.

En 2018 el INE realizó una observación a Morena por no presentarle a tiempo el aviso para presenciar la verificación del tiraje de los números 26, 27 y 28 del periódico, irregularidad que se repitió en 2022, cuando el partido presentó la invitación de forma tardía para dos ediciones de 2022.

El INE consideró que la omisión de Morena fue una violación directa al artículo 277 del Reglamento de Fiscalización, por omitir los mecanismos que dan certeza a la materialidad de los gastos en tareas editoriales.

Otra observación recurrente fue que Morena omitió presentar evidencia documental para acreditar “el grado de cumplimiento, los resultados obtenidos y el impacto de tareas editoriales” relacionadas con el periódico Regeneración, esto en 2018 y 2021.

Campaña

Entre 2020 y 2023 la Comisión de Fiscalización del INE advirtió en varias ocasiones que los contenidos del periódico no correspondían al rubro de Actividades Específicas, pues incluía referencias a candidaturas y temas de campaña electoral.

En el dictamen de fiscalización del INE de 2020 quedó registrado que el instituto pidió a Morena detallar la distribución del periódico, envíos, ejemplares por entidad y fechas de entrega.

En respuesta, el partido acusó a la autoridad de emprender “una cacería de todos los gastos” y sostuvo que esas operaciones “forman parte de la vida ordinaria” del partido.

Morena también afirmó que Regeneración era el “blanco predilecto” de la oposición y del propio INE y calificó la solicitud como “carente de sustento”.

Ante la falta de información completa, la autoridad solicitó la información a los proveedores que trabajaron en dichas tareas, sin obtener datos concluyentes.

El INE consideró la respuesta del partido “insatisfactoria” y determinó que las publicaciones se distribuyeron en el ejercicio electoral ordinario, por lo que representaron “un beneficio para cada uno de los candidatos” en contienda.

Por ello, ordenó reclasificar esos gastos como de campaña y ajustar la contabilidad, instrucción que no fue acatada.

El mismo patrón se repitió en 2021, cuando el INE exigió descontar 4 millones 648 mil 219 pesos del rubro de Actividades Específicas por las ediciones de los meses de enero y febrero, distribuidas en contexto electoral.

En 2022 la autoridad volvió a intervenir, esta vez descontó del apartado de Actividades Específicas 5 millones 624 mil 960 pesos por costos de impresión, diseño y distribución de la edición enero-febrero de Regeneración.

El motivo fueron contenidos vinculados con la revocación de mandato, lo que impedía su registro como actividad editorial.

El Consejo General del INE concluyó que el periódico funcionó como difusor de ese proceso, algo prohibido para los partidos.

La última observación identificada en 2023 siguió la misma línea. El INE determinó que las ediciones de marzo-abril y septiembre-octubre no podían clasificarse dentro de Actividades Específicas, ya que promovían directamente al partido e impulsaban a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones de 2024.

Morena impugnó las observaciones del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero la autoridad jurídica le dio la razón al instituto.

EL UNIVERSAL solicitó la postura de Morena para esta nota ante Camila Martínez, secretaria de comunicación del partido, quien en respuesta pidió a este diario enviar una solicitud de información en la PNT.

Autoproclamado como “el periódico de las causas justas y del pueblo organizado”, Regeneración se dedica a exaltar las acciones de Morena, sus gobiernos y figuras.

Suele distribuirse entre simpatizantes en asambleas y mítines.

Datos

• 130 millones de pesos es lo que el partido proyecta erogar para Regeneración en 2026.

• 1.85 pesos es el gasto por ejemplar de Regeneración reportado por Morena; INE considera que debería ser de al menos 2.78 pesos.