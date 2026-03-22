Crece Morena a 12.25 millones de afiliados; va al top 10 mundial y reta marcas históricas del PRI

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 22 marzo 2026
    Crece Morena a 12.25 millones de afiliados; va al top 10 mundial y reta marcas históricas del PRI
    Entregarán al INE un padrón con 12 millones 250 mil afiliados y afirmó que esa cifra lo coloca entre los partidos con más militantes del mundo. ESPECIAL
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Partidos políticos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

La dirigencia atribuyó el salto a una campaña reciente de afiliación, mientras la autoridad electoral realizará la verificación rumbo a 2027

CDMX.- Morena reportó que cuenta con 12 millones 250 mil afiliados a marzo de 2026 y afirmó que esa cifra lo coloca en el noveno lugar mundial entre los partidos políticos con más militantes, de acuerdo con datos difundidos por el propio instituto político.

La información fue presentada tras una reunión de la dirigencia, encabezada por Luisa María Alcalde, quien señaló que el partido entregará al Instituto Nacional Electoral (INE) la cifra para la actualización que realiza el organismo cada tres años sobre el número de militantes de los partidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/iglesia-llama-a-cercania-y-respeto-para-mujeres-con-embarazos-inesperados-destaca-acuerdo-en-aguascalientes-LI19663293

Con ese registro, Morena se ubicaría detrás de fuerzas como el Partido Popular de India, el Partido Comunista Chino, el Partido Demócrata de Estados Unidos y el Partido Republicano, además de otras organizaciones políticas de India y Tanzania consideradas en el comparativo.

Según los datos difundidos, en 2023 Morena notificó al INE 2 millones 322 mil 136 militantes; para 2025, contabilizó 11.5 millones, y en el último corte de registros a principios de marzo llegó a 12 millones 250 mil afiliados, tras una campaña de afiliación realizada en meses recientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/muere-tras-accidente-alberto-shamuko-villarreal-DI19663356

Alcalde sostuvo que, además de la cifra total, 62% de las personas registradas son mujeres y dos millones son jóvenes. También afirmó que Morena es “hoy el partido-movimiento más grande de América Latina y la primera fuerza política de México”.

El reporte agregó que, si el INE valida el número, Morena superaría el registro máximo atribuido al PRI en sus años de mayor afiliación, cuando llegó a 10 millones de militantes, y quedaría por encima de cualquier otro partido en la historia del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-sube-a-torre-de-coquizadora-en-salina-cruz-y-promete-mas-gasolina-y-diesel-con-menos-azufre-PI19663378

La dirigencia nacional, integrada por Luisa María Alcalde y el secretario general Andrés Manuel López Beltrán, aseguró que con este resultado se cumplió la meta planteada rumbo a 2027, en el contexto de la verificación de padrones partidistas.

El texto señala que, a más tardar el 31 de marzo, PAN, PRI, PVEM, MC, Morena y PT deberán validar su padrón ante la autoridad electoral como requisito para conservar el financiamiento público y participar en las elecciones de junio de 2027, proceso en el que sólo se considerará la información capturada dentro de los plazos establecidos. Con información de Excélsior

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Partidos políticos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Centro de Derechos Humanos Tlachinollan informa sobre funeraria con posibles restos óseos vinculados al caso Ayotzinapa

Hallan posibles restos óseos en Iguala vinculados al Caso Ayotzinapa

Piden una estrategia especial de vigilancia preventiva para evitar incrementos injustificados.

Diputados piden a Profeco vigilancia por Mundial 2026 ante alzas de hasta mil por ciento en hoteles

La celebración incluyó eventos especiales y presentaciones para los asistentes.

Boda de ‘Un Tal Fredo’ pone a Cuatro Ciénegas en tendencia
El video del arresto de Justin Timberlake en 2024, en el que el cantante falla las pruebas de sobriedad, fue difundido este sábado en redes sociales, luego de que la policía de Sag Harbor lo hiciera público.

Policía de EU revive arresto de Justin Timberlake: Así fue como lo atraparon en estado de ebriedad
Jorginho denunció que su hija fue intimidada por un guardia relacionado con el entorno de Chappell Roan en un hotel de São Paulo, previo a Lollapalooza Brasil 2026.

Jorginho vs Chappell Roan: Qué pasó en el hotel de São Paulo con la hija del futbolista
El Partido del Trabajo pretende que el ejercicio de revocación de mandato se desahogue hasta agosto de 2027.

Frena PT apoyo al Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum
Aracely Garza Chantaka fue distinguida por su sólida trayectoria y su compromiso con la cobertura informativa de alto impacto en el noreste del país.

Aracely Chantaka, corresponsal de Vanguardia en Monterrey, recibe reconocimiento por su labor informativa
Los aeropuertos mexicanos recibieron a 1.1 millones de turistas de Estados Unidos durante enero y se trata de una disminución de 4.2% con relación al mismo mes de 2025.

Cae 4% llegada turistas de EU en enero de 2026 a México