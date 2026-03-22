Crece Morena a 12.25 millones de afiliados; va al top 10 mundial y reta marcas históricas del PRI

CDMX.- Morena reportó que cuenta con 12 millones 250 mil afiliados a marzo de 2026 y afirmó que esa cifra lo coloca en el noveno lugar mundial entre los partidos políticos con más militantes, de acuerdo con datos difundidos por el propio instituto político. La información fue presentada tras una reunión de la dirigencia, encabezada por Luisa María Alcalde, quien señaló que el partido entregará al Instituto Nacional Electoral (INE) la cifra para la actualización que realiza el organismo cada tres años sobre el número de militantes de los partidos.

Con ese registro, Morena se ubicaría detrás de fuerzas como el Partido Popular de India, el Partido Comunista Chino, el Partido Demócrata de Estados Unidos y el Partido Republicano, además de otras organizaciones políticas de India y Tanzania consideradas en el comparativo. Según los datos difundidos, en 2023 Morena notificó al INE 2 millones 322 mil 136 militantes; para 2025, contabilizó 11.5 millones, y en el último corte de registros a principios de marzo llegó a 12 millones 250 mil afiliados, tras una campaña de afiliación realizada en meses recientes.

Alcalde sostuvo que, además de la cifra total, 62% de las personas registradas son mujeres y dos millones son jóvenes. También afirmó que Morena es “hoy el partido-movimiento más grande de América Latina y la primera fuerza política de México”. El reporte agregó que, si el INE valida el número, Morena superaría el registro máximo atribuido al PRI en sus años de mayor afiliación, cuando llegó a 10 millones de militantes, y quedaría por encima de cualquier otro partido en la historia del país.

La dirigencia nacional, integrada por Luisa María Alcalde y el secretario general Andrés Manuel López Beltrán, aseguró que con este resultado se cumplió la meta planteada rumbo a 2027, en el contexto de la verificación de padrones partidistas. El texto señala que, a más tardar el 31 de marzo, PAN, PRI, PVEM, MC, Morena y PT deberán validar su padrón ante la autoridad electoral como requisito para conservar el financiamiento público y participar en las elecciones de junio de 2027, proceso en el que sólo se considerará la información capturada dentro de los plazos establecidos. Con información de Excélsior

Publicidad

Temas

Partidos políticos

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

Morena

