INEGI: 1.6 millones de mexicanos fueron desplazados por violencia; Sheinbaum llama a revisar resultados

Al menos 1.6 millones de personas han sido desplazadas por inseguridad o violencia entre 2020 y 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su nuevo informe. Al menos 510 mil hogares fueron afectados por el fenómeno debido a la inseguridad en este periodo; Guerrero y Morelos concentran los mayores porcentajes. Al presentar los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, indicó que otras 485 mil personas se vieron desplazadas por catástrofes naturales o de origen humano. Dentro de la mayor encuesta realizada en México, INEGI midió por primera vez el desplazamiento forzado interno a nivel nacional.

Los resultados indican que, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, un total de 510 mil hogares tenían al menos a una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva. Por su parte, 152 mil hogares contaban con al menos una persona que se vio forzada a desplazarse por desastres naturales o de origen humano. DESPLAZADOS POR INSEGURIDAD Las entidades que registraron mayor proporción de su población desplazada por la inseguridad y la violencia fueron Zacatecas, con 2.2 por ciento; Morelos, con 2.1; y Colima, Michoacán y Querétaro, con 2 cada una. En tanto, Guerrero registró el mayor desplazamiento de personas por desastres, con 1.8 de su población afectada; seguido por Tabasco, con 0.8, y Baja California, con 0.5. En Zacatecas los municipios más afectados por el desplazamiento generado por la violencia fueron Jerez, con 6.7 por ciento de su población obligada a abandonar su lugar habitual de residencia por esa causa, y Monte Escobedo, con 5.5. Y en Guerrero, los municipios con mayor proporción de su población desplazada fueron Acapulco -afectado por los impactos de los huracanes “Otis”, en 2023, y “John”, en 2024-, y Cochoapa el Grande -con registros de violencia asociada con la actividad del narcotráfico-, con 7.3 por ciento cada uno.

SHEINBAUM PIDE REVISA CIFRA DE DESPLAZADOS La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a revisar con mayor detalle los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, particularmente el dato de personas desplazadas por fenómenos meteorológicos y situaciones de violencia o inseguridad. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que solicitó al INEGI revisar la metodología empleada para obtener la cifra de alrededor de 1.5 millones de personas, debido a que el indicador contempla distintos motivos de movilidad. “Le pedimos que pudiéramos trabajar con el INEGI para conocer exactamente cuál fue la pregunta”, señaló. Puso como ejemplo el caso de Guerrero, entidad que aparece con una cifra elevada de desplazamiento, pero donde el levantamiento de información también considera fenómenos meteorológicos y situaciones de violencia o inseguridad. Recordó que Guerrero fue afectado por los huracanes Otis y John, particularmente en Acapulco, por lo que parte de la movilidad registrada podría estar relacionada con la recuperación económica de la zona y no exclusivamente con hechos de violencia.

La Presidenta planteó que será necesario determinar si la pregunta permite distinguir con precisión hacia dónde se desplazaron las personas y cuál fue la causa de su movilidad. Por ello, dijo que se analizará con el INEGI si es necesario realizar una encuesta específica sobre desplazamiento interno. Sobre este último punto, explicó que existe una diferencia entre estar afiliado formalmente y tener acceso efectivo a servicios de seguridad social. Por ello, pidió a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones trabajar con especialistas del INEGI para generar información más desagregada que permita orientar las decisiones gubernamentales. “Todo esto le pedí a la presidenta del INEGI que pudiera un equipo que se dedica al análisis de datos, particularmente de la Agencia de Transformación Digital, que pudieran trabajar para poder tener mucho mayor información desagregada y poder tomar decisiones”. Asimismo, la mandataria destacó que la encuesta ofrece información relevante sobre la evolución demográfica del país, entre ella el envejecimiento de la población y la reducción en el crecimiento poblacional. De acuerdo con los resultados del INEGI, en 2025 México tenía alrededor de 130.9 millones de habitantes y la edad mediana de la población se ubicó en 32 años.

Sheinbaum señaló que la tasa de crecimiento poblacional se ubicó en 0.7%, situación que, dijo, refleja que cada vez hay menos niñas y niños y que las parejas tienen menos hijos o deciden tenerlos a edades más avanzadas. “Es una tasa de población muy reducida, eso hizo que la edad promedio de las y los mexicanos pase de 29 años a 32 años”, explicó. La Presidenta señaló que esta transformación demográfica deberá ser considerada en la planeación de las políticas públicas, debido a que la estructura de la población está cambiando. (Con información de Reforma y El Universal)

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