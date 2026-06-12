Son ya tres mil las familias desplazadas en Sinaloa: Yeraldine Bonilla

CULIACÁN, SIN.- La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, dijo que se tiene un registro de tres mil familias que por diversas causas se han convertido en desplazados, sin embargo, se tienen registros que muchas de ellas, por voluntad propia, han comenzado a retornar a sus lugares de origen en Badiraguato, San Ignacio y Culiacán.

Señaló que se están coordinando con los ayuntamientos para brindarles apoyo y asistencia a las familias que han emprendido el retorno a sus hogares, para que estos se mantengan en sus lugares de origen y conserven sus patrimonios.