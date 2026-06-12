Son ya tres mil las familias desplazadas en Sinaloa: Yeraldine Bonilla

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    Son ya tres mil las familias desplazadas en Sinaloa: Yeraldine Bonilla
    Algunas familias ha regresado por voluntad propia a sus lugares de origen en Badiraguato, San Ignacio y Culiacán, informó. Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable informó que ya reciben ayuda en cuestiones económicas y educativas

CULIACÁN, SIN.- La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, dijo que se tiene un registro de tres mil familias que por diversas causas se han convertido en desplazados, sin embargo, se tienen registros que muchas de ellas, por voluntad propia, han comenzado a retornar a sus lugares de origen en Badiraguato, San Ignacio y Culiacán.

Señaló que se están coordinando con los ayuntamientos para brindarles apoyo y asistencia a las familias que han emprendido el retorno a sus hogares, para que estos se mantengan en sus lugares de origen y conserven sus patrimonios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atrae-fgr-investigacion-de-reportera-veracruzana-roxana-ramirez-DE21347370

Indicó que los reportes que conoce, es que, en Badiraguato y San Ignacio, el retorno de familias desplazadas se deriva a que ya se tienen las condiciones necesarias para que esto suceda, como es el caso de las zonas altas del municipio de Culiacán.

SE ATIENDEN LAS CAUSAS

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, comentó que cuenta con un padrón de tres mil familias que se han visto desplazadas en todo el estado, las cuales reciben ayuda, con despensas y en cuestiones económicas y educativas para sus hijos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-ocho-policias-municipales-de-coeneo-michoacan-estarian-al-servicio-del-cjng-JE21346395

Bonilla Valverde manifestó que a través del sistema estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo se lleva un registro y se atiende a las familias que por diversas causas se han visto obligadas abandonar sus hogares, una vez que perciben que hay condiciones para su retornó, estos lo realizan.

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