Retornan 264 familias desplazadas por la violencia en Guerrero: Gobernación

CDMX.- A tres meses de la intervención de los gobiernos federal y estatal en la Montaña Alta y Baja de Guerrero, 264 familias desplazadas por la violencia han retornado a sus comunidades, informó la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Al rendir en Chilapa, Guerrero, un informe de los resultados obtenidos para atender la crisis de desplazados en esa zona del estado, la funcionaria afirmó que se han generado las condiciones de seguridad para el regreso de quienes se vieron obligados a dejar sus hogares.

“Desde el primer día hemos acompañado a las personas afectadas por el desplazamiento, fortalecimos la seguridad en sus entornos y generamos las condiciones necesarias para su regreso. Mantenemos un apoyo permanente en la zona, lo que hizo posible que desde hace unos días familias de Tula y Xicotlán, en Chilapa, retornaran a sus viviendas”, indicó. UN 84% DE LOS DESPLAZADOS REGRESÓ A SUS COMUNIDADES: SEGOB El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, indicó que las 264 familias retornadas representan el 84 por ciento de las 316 que dejaron sus comunidades. “Están pendientes de retorno 52, pero algunas familias nos han dicho que ya se han reubicado en otras comunidades o fuera del estado, y que es posible que no retornen, lo que nos lleva a un pendiente de 33 familias de las que originalmente tuvieron que desplazarse”, precisó.

Rodríguez afirmó que para garantizar un retorno seguro y permanente ha sido necesaria la intervención de 19 instituciones del Gobierno Federal y otras tantas del estatal desde el pasado 13 de mayo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera atender el fenómeno de los desplazados en las comunidades de Tula, Xicotlán, Mexcaltepec I, Acahuehuetlán, El Refugio, Teticic y Tecorrales. SE AMPLIARÁ PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN Tras hacer un análisis, explicó, se determinó ampliar el programa integral de atención al considerar que otras 12 localidades también estaban en riesgo. Estas comunidades son Alcozacán, Atzacoaloya, Coatzingo, Huitzapula Norte, Huitzapula Sur, Lucerito, Mexcaltepec II, Nuevo Amanecer, San Jerónimo Palantla, Tlatlauquitepec, Xalpitzáhuac y Zapotitlán Tablas.

Toda la zona se encuentra en los municipios de Atlixtac, Olinalá, Chilapa de Álvarez y Zapotitlán Tablas. “El plan se trabaja en 13 ejes de atención: construcción de paz, seguridad, justicia, campo, medio ambiente, salud, cultura, bienestar, educación, infraestructura, conectividad, alimentación y vivienda, con prioridad de niñas, niños y jóvenes, porque queremos que tengan opciones para estudiar, capacitarse y construir un proyecto de vida en sus propias comunidades”, señaló. OTRAS ACCIONES A IMPLEMENTAR POR SEGOB La funcionaria federal adelantó que regresará pronto en compañía de la Secretaria de Agricultura, Columba López, para entregar maíz y frijol.

“Quiero decirles a las familias de la Montaña que no nos vamos a salir de la región, que estarán los equipos permanentemente, así como los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la mano de la Policía Estatal”, afirmó. Otras acciones que se llevarán a cabo son: garantizar el retorno de las familias que aún no han regresado, fortalecer servicios de salud permanentes, continuar la reconstrucción de vivienda, ampliar caminos, electrificación e internet, dar seguimiento a víctimas y garantizar el acceso a la justicia.