Informa SICT reducción en trámites para tren Saltillo-Nuevo Laredo

A fin de facilitar la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo, doce ayuntamientos nuevoleoneses se comprometieron a otorgar exenciones fiscales y reducciones en los tiempos de respuesta de trámites administrativos y catastrales, informó ayer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El acuerdo de coordinación entre el Gobierno federal, el Gobierno de Nuevo León y los municipios incluye a: García, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Escobedo, El Carmen, Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante, Lampazos y Anáhuac. El objetivo del convenio, detalló la SICT, es establecer las bases legales y operativas para la liberación del derecho de vía, asegurando los terrenos necesarios para la infraestructura ferroviaria.

Incentivos fiscales y administrativos

Con este acuerdo, 11 municipios descontarían el 100% de los costos por constancias de no adeudo de predial y traslados de dominio, mientras que San Nicolás aplicaría un descuento del 30%. En algunos casos, también se reduciría el costo de la subdivisión catastral, medida que igualmente aplicaría el Gobierno estatal.

En cuanto a la agilidad administrativa, las constancias de no adeudo del predial se entregarían el mismo día en que sean solicitadas en ocho de los municipios, según quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Otros trámites vinculados tardarían entre dos y diez días hábiles.

“Uno de los compromisos del Gobierno federal es la obra de infraestructura de transporte ferroviario de pasajeros denominada ‘Saltillo-Nuevo Laredo’, constituyendo un proyecto prioritario. En este contexto, la SICT tiene previsto llevar a cabo las acciones necesarias con la activa coordinación de otras dependencias”, apuntó la Secretaría.

Desafíos en la Zona Metropolitana

De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la Zona Metropolitana de Monterrey concentrará la mayor dificultad constructiva de la red. Ese tramo de 48 kilómetros se dividió en tres segmentos, de los cuales dos requerirán la construcción de viaductos y estaciones elevadas.

Por otro lado, el mes pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que los procesos de contratación en los principales proyectos ferroviarios del país han estado marcados por un uso elevado de adjudicaciones directas, concentración institucional del gasto y riesgos de opacidad.