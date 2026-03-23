‘Rueda’ el balón del T-MEC para evitar tiempos extras

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 23 marzo 2026
    ‘Rueda’ el balón del T-MEC para evitar tiempos extras
    El reto es complejo: sólo en enero, 51 por ciento de las importaciones mexicanas provinieron de Asia, mientras que en Estados Unidos la participación alcanzó 45 por ciento al incluir países como China, Japón, Singapur, India, Tailandia y Vietnam. REFORMA

México y Estados Unidos comenzaron conversaciones en Washington con tres ejes: reglas de origen, certidumbre en cadenas de proveeduría y reducción de importaciones asiáticas

Antes de arrancar el Mundial 2026 en el verano, Estados Unidos, México y Canadá ya iniciaron el “juego” en la cancha comercial para evitar que la revisión del T-MEC se vaya a “tiempo extra”.

México y Estados Unidos comenzaron conversaciones en Washington con tres ejes: reglas de origen, certidumbre en cadenas de proveeduría y reducción de importaciones asiáticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mas-de-39-mil-familias-mexicanas-fueron-detenidas-en-eu-durante-2025-es-el-pais-con-mas-deportaciones-AI19667700

El reto es complejo: sólo en enero, 51 por ciento de las importaciones mexicanas provinieron de Asia, mientras que en Estados Unidos la participación alcanzó 45 por ciento al incluir países como China, Japón, Singapur, India, Tailandia y Vietnam.

Aun así, Norteamérica mantiene una fuerte interdependencia: también en enero, México importó 34 por ciento de sus bienes de sus socios del T-MEC, mientras que Estados Unidos obtuvo 27 por ciento de sus compras externas de ellos.

Es decir, en ambos casos, prácticamente una tercera parte de las importaciones se originaron en sólo dos países, sus socios de la región.

Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte México, subrayó que los negociadores deben considerar esta integración.

”Las relaciones comerciales van a seguir de una u otra forma”, sentenció.

”En cuanto al T-MEC y términos comerciales, sabemos que el impacto para México es enorme, pues más del 80 por ciento de las exportaciones se van a Estados Unidos; sin embargo, en algunas industrias en particular como la automotriz, Estados Unidos necesita fuertemente a México”, acotó Zaga.

Sobre los posibles acuerdos bilaterales que los socios de Norteamérica alcancen, para el especialista de Deloitte el último año es prueba de que ya no hay políticas comerciales definitivas, sino que pueden cambiar y ajustarse, incluso con un pacto vigente.

”Ojalá que sea el T-MEC, y es muy probable que sea así. Si no es así, la relación bilateral con Estados Unidos va a seguir”, apuntó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores
T-MEC
negocios

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La violencia sexual se mantiene en aumento en Coahuila, con 9% más casos respecto a 2025.

Registra Coahuila casos de violencia sexual con más de una víctima; lidera abuso en investigaciones
El costo social del colapso de AHMSA

El costo social del colapso de AHMSA
El gobierno federal mantiene una campaña para vacunar a la mayor cantidad de población posible.

Sarampión: México, más golpeado en América
Santos Laguna derrotó 2-1 al Puebla en el Estadio Corona de Torreón, con goles de Ezequiel Bullaude y Aldo López, para sumar un triunfo vital en la Jornada 12 del Clausura 2026.

Victoria en Torreón: Santos Laguna derrota 2-1 al Puebla en el Estadio Corona
true

El Pacto Federal mexicano: de Miguel Ramos Arizpe al ‘Plan B’
true

Claudia Sheinbaum miente y engaña a obreros de AHMSA
true

Santos lugares los míos, no los de Jerusalén
Afirman que, desde la doctrina social de la Iglesia, el derecho a la vida es fundamento de los demás derechos.

Iglesia llama a ‘cercanía y respeto’ para mujeres con embarazos inesperados; destaca acuerdo en Aguascalientes