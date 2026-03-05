Inicia el 16 de marzo revisión del T-MEC con Estados Unidos: Marcelo Ebrard

México
/ 5 marzo 2026
    Ebrard dijo que se busca que la región sea más competitiva frente a otras zonas del mundo. CUARTOSCURO

El secretario de Economía detalló que en primer ronda se hablará sobre reglas de origen, seguridad de las cadenas de suministro, entre otros temas

La Secretaría de Economía y la Representación Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) dieron a conocer que la primera ronda de conversaciones formales entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC se llevará a cabo el próximo 16 de marzo.

El secretario, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de la Unión Americana, Jameson Greer, emitieron dos comunicados en el que aseguran que se iniciarán las pláticas de manera bilateral.

En un videomensaje, el funcionario mexicano afirmó: “...Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jameson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá”.

Agregó que en esa primera ronda bilateral se hablará sobre: reglas de origen, seguridad de las cadenas de suministro, formas para aumentar la producción e integración de la región de América del Norte.

La idea, expuso Ebrard, es buscar la forma de “ser más competitivos frente a otras regiones del mundo”.

En el comunicado que emitieron ambos gobiernos se explicó que ya se instruyó a los negociadores de los dos países “a iniciar discusiones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte”.

Se sabe que si bien, se trata de una ronda bilateral, el texto del T-MEC pide que haya una revisión trilateral a mediados de este año, en la que se evaluará la implementación de ese tratado.

T-MEC
Economía

