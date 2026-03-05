Inicia el 16 de marzo revisión del T-MEC con Estados Unidos: Marcelo Ebrard

La Secretaría de Economía y la Representación Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) dieron a conocer que la primera ronda de conversaciones formales entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC se llevará a cabo el próximo 16 de marzo.

El secretario, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de la Unión Americana, Jameson Greer, emitieron dos comunicados en el que aseguran que se iniciarán las pláticas de manera bilateral.

En un videomensaje, el funcionario mexicano afirmó: “...Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jameson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá”.