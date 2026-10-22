Inicia rotación de agua en Guadalajara: Lemus aclara que habrá baja presión y no cortes totales
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El SIAPA aplica el esquema de rotación en colonias de la ZMG. Revisa aquí cómo consultar los días y horarios para tu zona según las autoridades.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó el inicio del esquema de rotación del servicio de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La medida busca asegurar la distribución del recurso ante las complicaciones actuales en la red de abastecimiento.
Las autoridades aclararon que la medida no significa un corte total del suministro, sino una disminución en la presión del agua durante ciertos días. Por ello, piden a los habitantes de la metrópoli consultar los calendarios oficiales y hacer un uso responsable del recurso.
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) habilitó un portal web para que la población revise el calendario exacto de su zona.
COLONIAS AFECTADAS Y DETALLES DEL OPERATIVO
Alrededor de 627 colonias de municipios como Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque forman parte de este plan de rotación. La estrategia aplica principalmente en los sectores que reciben agua de la Planta Potabilizadora No. 1 (Miravalle).
Las colonias participantes están divididas en 7 zonas operativas, a las que se les asignan días intercalados de servicio a presión normal y días con baja presión para permitir la recuperación de los tanques de almacenamiento.