Inicia rotación de agua en Guadalajara: Lemus aclara que habrá baja presión y no cortes totales

El gobernador de Jalisco , Pablo Lemus Navarro, confirmó el inicio del esquema de rotación del servicio de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La medida busca asegurar la distribución del recurso ante las complicaciones actuales en la red de abastecimiento.

Las autoridades aclararon que la medida no significa un corte total del suministro, sino una disminución en la presión del agua durante ciertos días. Por ello, piden a los habitantes de la metrópoli consultar los calendarios oficiales y hacer un uso responsable del recurso.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) habilitó un portal web para que la población revise el calendario exacto de su zona.