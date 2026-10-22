Guadalupe Taddei rechaza renunciar al INE tras acusaciones por presuntos vínculos con proveedores

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    Guadalupe Taddei rechaza renunciar al INE tras acusaciones por presuntos vínculos con proveedores
    CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2026.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores.
    FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM     Galo Cañas Rodríguez

La presidenta del INE aseguró que no cederá ante ataques ni presiones y defenderá la autonomía institucional del organismo.

Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), descartó por completo presentar su renuncia o dejar su puesto de trabajo. La funcionaria reaccionó de manera directa a las críticas que aparecieron en su contra por supuestos favoritismos en las compras y contratos que realiza la institución.

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Las declaraciones de la presidenta se dieron después de que salieran a la luz varios reportes sobre supuestos tratos preferenciales con empresas que venden servicios al INE. Frente a estas acusaciones, Taddei dijo que estos señalamientos buscan lastimar su trabajo y asegurar que no va a permitir que afecten las tareas diarias del instituto.

”No vamos a ceder ante presiones, ataques ni descalificaciones. Mantendremos la firmeza en el ejercicio de nuestras responsabilidades”, afirmó la presidenta del instituto durante su mensaje público.

CRÍTICAS POR LAS COMPRAS Y CONTRATOS

Los reclamos de los políticos de oposición empezaron cuando se mostraron documentos sobre pagos muy altos a ciertos vendedores de servicios. Debido a esto, varios grupos políticos pidieron explicaciones claras sobre cómo se eligió a esas empresas y exigieron revisiones de todo el dinero gastado por la institución.

La respuesta del instituto fue señalar que todas las compras de bienes y contratación de empresas se hacen siguiendo las reglas del juego y con revisiones constantes. Según la explicación oficial, existen revisiones internas que cuidan el dinero público y evitan que se beneficie a amigos o conocidos.

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EXIGEN CLARIDAD EN LAS DECISIONES DEL INE

Los grupos de la oposición apretaron las exigencias para que se muestre cada detalle sobre la forma en que se entrega el dinero a las empresas contratadas. Los representantes políticos dijeron que es muy importante revisar estos casos para que la gente no pierda la confianza en las decisiones que toma el instituto.

La postura final de Taddei es mantener la calma y negar cualquier acto de corrupción o ayuda indebida a personas o empresas. La presidenta del instituto recalcó que su compromiso principal es cuidar que las elecciones sean limpias y defender a la institución de las presiones de personas ajenas a su trabajo.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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