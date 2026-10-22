Guadalupe Taddei rechaza renunciar al INE tras acusaciones por presuntos vínculos con proveedores

Guadalupe Taddei Zavala , presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), descartó por completo presentar su renuncia o dejar su puesto de trabajo. La funcionaria reaccionó de manera directa a las críticas que aparecieron en su contra por supuestos favoritismos en las compras y contratos que realiza la institución.

Las declaraciones de la presidenta se dieron después de que salieran a la luz varios reportes sobre supuestos tratos preferenciales con empresas que venden servicios al INE. Frente a estas acusaciones, Taddei dijo que estos señalamientos buscan lastimar su trabajo y asegurar que no va a permitir que afecten las tareas diarias del instituto.

”No vamos a ceder ante presiones, ataques ni descalificaciones. Mantendremos la firmeza en el ejercicio de nuestras responsabilidades”, afirmó la presidenta del instituto durante su mensaje público.

CRÍTICAS POR LAS COMPRAS Y CONTRATOS

Los reclamos de los políticos de oposición empezaron cuando se mostraron documentos sobre pagos muy altos a ciertos vendedores de servicios. Debido a esto, varios grupos políticos pidieron explicaciones claras sobre cómo se eligió a esas empresas y exigieron revisiones de todo el dinero gastado por la institución.

La respuesta del instituto fue señalar que todas las compras de bienes y contratación de empresas se hacen siguiendo las reglas del juego y con revisiones constantes. Según la explicación oficial, existen revisiones internas que cuidan el dinero público y evitan que se beneficie a amigos o conocidos.