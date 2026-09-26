Inseguridad y crimen organizado complican el acuerdo comercial entre México y la UE

Igualmente supone un inconveniente la posición dominante de EU, proveedor agroalimentario por excelencia de México y cuya influencia permea la cultura y los patrones de consumo.

Problemas estructurales asociados a la inseguridad y la corrupción están afectando el acceso al mercado de alimentos y bebidas en México, afirma un documento solicitado por la Comisión Europea .

“En general, se considera que México cuenta con un entorno razonablemente favorable para los negocios. Se considera que este entorno empresarial positivo se ha visto favorecido por un mejor acceso al crédito, unos salarios relativamente bajos y un enfoque centrado en la mejora de la infraestructura. No obstante, existen algunos retos, como la posible corrupción, la delincuencia organizada y una presión fiscal bastante elevada”, indica.

“Lamentablemente, México se enfrenta a algunos retos en lo que respecta a la tasa de delincuencia nacional, sobre todo relacionada con el crimen organizado. A lo largo de sus fronteras norte y sur se encuentran importantes focos de actividad delictiva, aunque también hay algunas regiones del interior con problemas importantes. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar los mercados de interés y la logística; y, si se viaja a regiones con alta actividad delictiva, es recomendable ir acompañado de alguien que conozca la zona”.

El estudio fue elaborado por la firma londinense Agra CEAS Consulting a petición de la Comisión Europea, que describe el documento como una extensa guía de acceso al mercado mexicano y que abarca además procedimientos, propiedad intelectual y contactos empresariales.

El informe fue solicitado por Bruselas tomando en cuenta que el rubro agroalimentario es el capítulo estelar del pilar comercial del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea (UE).

La parte europea concluyó el 14 de julio todos los procedimientos técnicos y administrativos relacionados con el Acuerdo Global Modernizado. Sólo falta que haga la tarea el Congreso mexicano para que entre en vigor provisionalmente el apartado comercial.

El comercio bilateral en el rubro agroalimentario es modesto. En 2024, las importaciones de la UE de productos agrícolas y pesqueros mexicanos representaron 4.5% y 0.3%, del total, en tanto que las compras europeas realizadas por México conformaron 5.0% y 0.0% respectivamente.

México ocupó el puesto 20 entre los principales destinos de la UE para los productos agroalimentarios y el lugar 30 para los productos con denominación de origen.

El estudio sostiene que, a pesar de que México es un importante productor de ganado, productos lácteos y cereales, así como es un exportador neto de productos agroalimentarios, vende 45 mil millones de euros e importa 35 mil millones, el país lejos está de ser autosuficiente en materia alimentaria.

Estima que alrededor de 70% de los alimentos consumidos en el país son de producción nacional, una cifra menor a 75% que registraba hace unos años.

Estados Unidos es un actor dominante, representa alrededor de 70% de las importaciones agrícolas de México; aproximadamente tres cuartas partes de sus envíos son cereales, semillas oleaginosas y carne; otro 10% corresponde a frutas, hortalizas y sus preparados.

”El impacto de la ubicación de México, que limita con EU, en diversos aspectos del país es evidente. Esto se refleja con mayor claridad en los patrones comerciales. Sin embargo, la influencia de EU va, en cierta medida, más allá de lo económico y podría decirse que se infiltra en algunos aspectos de la cultura, sobre todo en algunas ciudades del norte del país”.

Señala que para entrar al mercado europeo no se puede ignorar a EU. “La relación con EU ha sufrido algunas tensiones últimamente, y la postura proteccionista de EU supone un notable obstáculo potencial para México. En segundo lugar, como se ha señalado anteriormente, el país se ha enfrentado y sigue enfrentándose a algunos retos relacionados con el crimen organizado, principalmente en torno al narcotráfico, lo que tiene repercusiones en la economía”.

Las exportaciones al país además se ven afectadas por barreras relacionadas con requisitos sanitarios, procedimientos de inspección y trámites administrativos.

”Existe, además, un problema más amplio, es decir, que no se limita a los productos agroalimentarios, relacionado con los trámites aduaneros onerosos e incoherentes, incluyendo la ineficiencia percibida”, señala.

El estudio examina sectores con mayor potencial de exportación a México, identificando oportunidades y desafíos, principalmente para carnes frescas, frutas y verduras, lácteos, vinos, aceite de oliva, chocolate, comida para bebé, pasta, cereales procesados y galletas. Por ejemplo, en el rubro de los licores, más allá de la predilección por la bebida loca, “el reto generalizado” supone la circulación de alcohol adulterado, aproximadamente 40% de las bebidas espirituosas consumidas en el país proceden del mercado informal.

En tanto que los procesos de importación de frutas y verduras frescas se consideran engorrosos y su cumplimiento resulta complicado.