Pide la CNTE a Sheinbaum definir sus alianzas tras cierre de diálogo con el magisterio

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    Pide la CNTE a Sheinbaum definir sus alianzas tras cierre de diálogo con el magisterio
    La mandataria cerró la interlocución con los docentes y puso un límite a la cartera de ofrecimientos para atender sus demandas. Cuartoscuro

La Coordinadora reiteró la petición de reanudar el diálogo con el Gabinete federal, pese a que la CNTE no desiste de entrevistarse con Sheinbaum

CDMX.- Cercada y disminuida, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum que defina con quién hará alianzas.

Después de que la mandataria cerró el diálogo con los integrantes del magisterio y puso un límite a la cartera de ofrecimientos para atender sus demandas, el líder de la Sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández, pidió que la titular del Ejecutivo elija entre los pobres o los banqueros.

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“Queremos decirle a la presidenta que también tiene que definir con quién va a continuar la construcción de un país diferente: con los pobres, como decía el lema del presidente Andrés Manuel López Obrador ‘Primero los pobres’, o con los banqueros, o con los de las finanzas”, lanzó en conferencia de prensa.

INSITE CNTE EN REUNIÓN CON CSP

Asimismo, reiteró la petición de reanudar el diálogo con el Gabinete federal, pese a que la CNTE no desiste de entrevistarse con Sheinbaum.

“Queremos decir entonces a la presidenta que el diálogo de nuestra parte, la mesa de negociación no está rota, si nos convocan, estamos aquí a unos pasos de la Secretaría de Gobernación, pero nos parece que es con la presidenta con quien ya tenemos que establecer este diálogo”, agregó.

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Mientras en las calles aledañas al Zócalo capitalino, donde se estableció la Coordinadora, las autoridades comienzan a restablecer el orden, Hernández también llamó a todas las escuelas en paro a sumarse a las protestas.

“Particularmente, como Sección 9, estamos convocando a que mañana todas las escuelas que hicieron una pausa estén en el paro, estén en la movilización, que se vea que la ola roja nuevamente está activando”, urgió.

LLEGA CONTINGENTE DE ZACATECAS

Este martes, los contingentes de Zacatecas arribaron al plantón, mientras los guerrerenses, aseguró su líder, Elvira Veleces, ahora se movilizan en la costa.

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“Si bien los compañeros se fueron a cada una de las regiones como al estado de Guerrero, hoy en la Montaña están los compañeros accionando en la región centro, en la región norte, en la región Costa Grande, en Acapulco, en Tierra Caliente, en cada una de las regiones de nuestro estado de Guerrero, están los compañeros allá en pie de lucha”, sostuvo.

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