Intensifica la CNTE protestas en cuatro estados; bloquean carreteras e instalaciones de Pemex

CDMX.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan protestas en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, como parte de las acciones paralelas en las entidades para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y volver al sistema solidario de pensiones. Mientras en la Ciudad de México varios contingentes realizaban bloqueos en Paseo de la Reforma, los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (Ceteg) realizaron protestas en Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Atoyac y Tlapa.

“No mentir al pueblo, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, los maestros no ganamos 20 mil pesos”, se leía en una manta colocada sobre una valla metálica afuera del edificio Juan Álvarez, que alberga algunas oficinas del Gobierno de Guerrero y que este martes fue cerrado por los profesores.

BLOQUEAN COSTERA MIGUEL ALEMÁN Los docentes salieron en marcha de su edificio sindical ubicado al sur de Chilpancingo y llegaron al centro, donde bloquearon los accesos del inmueble. En Acapulco, unos 800 maestros bloquearon la Costera Miguel Alemán, a la altura de la estatua de la Diana Cazadora.

Otro grupo de maestros bloqueó de manera intermitente la carretera federal Iguala-Chilpancingo a la altura del Palacio de Justicia, mientras que otro contingente tomó las oficinas de Administración Fiscal del Gobierno estatal y del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda federal. Otro grupo de profesores de la Coordinadora y de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cerraron la autopista Iguala-Cuernavaca. En Atoyac de Álvarez, un grupo de maestros se instaló en plantón en el Zócalo de la ciudad en tanto que otro contingente se trasladó a la Ciudad de México para reforzar las acciones de protesta. En Tlapa, en la región de la Montaña de Guerrero, profesores de la Ceteg realizaron una protesta en el Zócalo. SECCIÓN 22 MANTIENEN ACCIONES En tanto, la Sección 22 de la CNTE informó que se mantienen acciones de protesta en el estado de Oaxaca, como parte de la huelga nacional que inició el 1 de junio. “En cumplimiento de los acuerdos emanados de la Asamblea Estatal Permanente y como parte de la jornada de lucha de la Huelga Nacional, la Sección XXII del SNTE-CNTE continúa desarrollando acciones de movilización en distintos puntos estratégicos de la entidad.

“Los trabajadores de la educación democráticos se mantienen organizados y participando activamente en los bloqueos instalados en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, las instalaciones de PEMEX y la caseta de peaje de San Pablo Huitzo, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos laborales y sociales del magisterio”, informó la Sección 22. La participación decidida de las bases, aseguró, refleja la fortaleza de la organización sindical y la convicción de continuar exigiendo atención a las demandas centrales de la CNTE. Advirtió que se mantendrán las acciones de protesta, como parte de una lucha legítima que busca garantizar justicia social, laboral y educativa para el pueblo de México. SIN SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS, DENUNCIAN La Sección 22 afirmó que nada se ha resuelto de las demandas que desde hace dos semanas se presentaron. En las instalaciones de Pemex, en Santa María El Tule, se reportan bloqueos vehiculares, y también en el aeropuerto internacional de Oaxaca hay informes de que se impide la circulación de usuarios y trabajadores para llegar o salir de la terminal.

Si bien había una presencia simbólica de maestros en la zona, cerca del mediodía iniciaron los bloqueos para afectar el tránsito en el aeropuerto. En la caseta de peaje de San Pablo Huitzo se reporta que maestros mantienen el libre tránsito, por lo que no hay cobro del peaje para conductores, además de que el plantón en el Centro Histórico de Oaxaca se mantiene. BLOQUEOS EN CHIAPAS En Chiapas, los profesores de la Sección 7 tomaron edificios públicos del centro de Tuxtla Gutiérrez, como la Torre Chiapas Mesoamericana, que concentra diversas oficinas del Gobierno estatal y federales. Los maestros chiapanecos también bloquearon el acceso a la Subsecretaria de Planeación Educativa, la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Federalizada y la sede de la Coordinación para el Sistema de la Carrera de las Maestras y Los Maestros (Cosicamm).

Aunque hubo presencia policiaca en el interior, la atención al público fue suspendida. Los maestros reclaman falta de voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las demandas del magisterio, luego que anunció que ya no habría mesas de negociación en la Capital del País encabezadas por los secretarios de Gobernación y de Educación, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, con representantes de la CNTE. También afirmaron que las demandas de la Coordinadora no han sido atendidas satisfactoriamente y que por eso deben seguir las mesas de diálogo, las cuales se suspendieron la semana pasada, en la víspera de la inauguración del Mundial de Futbol. MOVILIZACIONES EN ZACATECAS Aunque en Zacatecas se levantó el plantón en el centro de la ciudad, con el fin de reforzar presencia en la Ciudad de México, la Guardia Nacional reportó la presencia de maestros en vías federales.

Los maestros se reunieron en la carretera Guadalajara-Zacatecas, kilómetro 287, a la altura de la Unidad Regional de Seguridad Malpaso Villanueva. También se reportó a un grupo de maestros en la carretera Aguascalientes-Zacatecas, kilómetro 103, a la altura de la Unidad Regional de Seguridad Trancoso. En ambos casos no se informó de bloqueos vehiculares, pero se recomendó a los conductores manejar con precaución.

Publicidad