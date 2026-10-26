Internet y uso de celulares en México: hogares conectados crecen, pero persiste la brecha digital

Esta evolución refleja un cambio en los hábitos de comunicación, información y entretenimiento de la población, cada vez más dependiente de los dispositivos móviles y los servicios digitales.

El acceso a internet continúa transformando los hogares mexicanos. Entre 2020 y 2025, la proporción de viviendas con conexión a la red pasó de 53.9% a 75.7%, mientras que la disponibilidad de teléfonos celulares aumentó de 88.1% a 94.5%, de acuerdo con las cifras citadas de la Encuesta Intercensal del Inegi .

EL CELULAR GANA TERRENO EN LOS HOGARES MEXICANOS

Los teléfonos celulares se consolidaron como la tecnología de mayor presencia en las viviendas del país. En cinco años, su disponibilidad creció 6.4 puntos porcentuales, hasta alcanzar al 94.5% de los hogares en 2025.

En contraste, las computadoras, laptops y tabletas registraron un avance limitado: pasaron de estar disponibles en 38.4% de las viviendas en 2020 a 39.3% en 2025.

La diferencia entre ambos indicadores evidencia que, aunque cada vez más mexicanos cuentan con dispositivos para conectarse a internet, el acceso a equipos de cómputo continúa siendo considerablemente menor.

DISMINUYE EL USO DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE PAGA

El avance de la conectividad digital coincide con una reducción en la presencia de algunos medios tradicionales dentro de las viviendas mexicanas.

Entre 2020 y 2025, la proporción de hogares con aparatos de radio bajó de 69.2% a 54.4%. La televisión de paga también perdió presencia, al pasar de 43.5% a 35.9%, mientras que la telefonía fija disminuyó de 37.7% a 31.8%.

La disponibilidad de televisores descendió de 91.3% a 89.5%.

Estas cifras muestran una transformación en el equipamiento doméstico, en la que los teléfonos inteligentes y los servicios de internet adquieren mayor relevancia para acceder a contenidos, comunicarse y consultar información.

CIUDAD DE MÉXICO Y CHIAPAS, EN EXTREMOS DE LA CONECTIVIDAD

Pese al crecimiento nacional del acceso a internet, la conectividad continúa distribuida de manera desigual entre las entidades federativas.

La Ciudad de México destaca por sus elevados niveles de acceso a internet y por una mayor disponibilidad de computadoras y dispositivos digitales. Su infraestructura de telecomunicaciones favorece la conexión de los hogares a través de redes fijas y móviles.

En el extremo opuesto se encuentra Chiapas, donde la penetración de internet reportada es de 53.9%, por debajo del promedio nacional de 75.7%.

Las dificultades para extender la infraestructura de telecomunicaciones a comunidades rurales y zonas de difícil acceso representan algunos de los desafíos para ampliar la cobertura. En estos contextos, el teléfono celular puede convertirse en la principal herramienta para estudiar, trabajar, comunicarse y consultar información.

LA BRECHA DIGITAL SIGUE SIENDO UN RETO PARA MÉXICO

El crecimiento del acceso a internet no significa que todos los hogares cuenten con las mismas oportunidades digitales. La disponibilidad de una conexión, la calidad del servicio y el acceso a dispositivos adecuados siguen siendo factores que pueden limitar el aprovechamiento de las tecnologías.

La diferencia entre disponer de un teléfono inteligente y contar también con una computadora resulta especialmente relevante para actividades educativas y laborales que requieren herramientas más completas.

Por ello, el desafío para México no consiste únicamente en aumentar el número de hogares conectados, sino también en reducir las desigualdades regionales y facilitar el acceso a dispositivos y servicios de calidad.

La expansión de internet y de la telefonía móvil marca una nueva etapa en la digitalización del país. Sin embargo, las diferencias entre entidades como la Ciudad de México y Chiapas muestran que la conectividad universal continúa siendo una tarea pendiente.