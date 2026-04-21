Intervención de la Guardia Nacional evitó más víctimas en Teotihuacán: Harfuch

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México
/ 21 abril 2026
    Intervención de la Guardia Nacional evitó más víctimas en Teotihuacán: Harfuch
    Omar García Harfuch afirma que la Guardia Nacional evitó más víctimas en Teotihuacán y confirma que no habrá procesos contra elementos que intervinieron Cuartoscuro

Autoridades federales señalaron que la rápida intervención de la Guardia Nacional permitió contener el ataque en Teotihuacán y evitar más víctimas mortales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la intervención de elementos de la Guardia Nacional durante el ataque en la Pirámide de la Luna evitó que se registrara un mayor número de víctimas mortales, al tiempo que señaló que no habrá acciones legales contra los uniformados que participaron en la operación.

De acuerdo con el funcionario, el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos, luego de que elementos de seguridad le dispararan en una pierna.

En ese sentido, explicó que “el agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna, esta intervención impidió que el agresor siguiera atacando y evitó la pérdida de más vidas”, subrayando que la actuación de las fuerzas federales permitió contener el riesgo en un corto periodo de tiempo.

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HARFUCH DESTACA QUE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL PUDO HABER MÁS VÍCTIMAS

García Harfuch también indicó que, de no haberse realizado esta intervención, el desenlace habría sido distinto, al señalar que “si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas”, lo que, dijo, refuerza la importancia de la reacción inmediata en este tipo de sucesos.

Añadió que, tras verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor “se quitó la vida”, y expresó que las autoridades lamentan lo ocurrido y mantienen solidaridad con las víctimas y sus familiares.

El ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó como saldo la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense, además del fallecimiento del propio agresor.

Sobre estos hechos, el funcionario los calificó como un evento “inédito y lamentable en un sitio de esta relevancia en nuestro país”, al tratarse de uno de los puntos turísticos más visitados del territorio nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-da-una-cronologia-y-nuevos-detalles-sobre-el-tiroteo-en-teotihuacan-OF20162792

ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENFRENTARON CONTRA TIRADOR NO ENFRENTARÁN PROCESOS

Respecto a la actuación de los elementos de seguridad, el titular de la dependencia federal indicó que se llevó a cabo conforme a sus funciones y en un contexto de riesgo para la población, por lo que no enfrentarán procesos. La intervención, insistió, tuvo como objetivo principal proteger la vida de las personas que se encontraban en el lugar, incluidos visitantes nacionales y extranjeros.

Tras lo ocurrido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó el fortalecimiento inmediato de la seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos del país. En ese marco, se prevé el incremento de la presencia de la Guardia Nacional, así como el reforzamiento de los patrullajes y la coordinación con autoridades locales para prevenir incidentes similares.

García Harfuch señaló que la respuesta institucional ante estos hechos será “contundente” y reiteró que las acciones del Estado estarán enfocadas en garantizar la seguridad de la población y de quienes visitan este tipo de espacios, mientras continúan las investigaciones y la implementación de medidas preventivas en sitios de alta afluencia.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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Briceño Lovera añadió que un policía municipal, en coordinación con efectivos federales, rodeó el área y confirmó que el atacante ya no contaba con signos vitales.

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