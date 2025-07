$!Inventario de autos padece un déficit de 10 mil 356 unidades

Previamente, en los primeros cinco meses del año se había acumulado un mayor inventario de autos en México, según la institución financiera. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, explicó que la caída en los inventarios de autos producidos en el País no necesariamente se debe a una aceleración en la demanda tanto interna como externa.

Durante los primeros cinco meses del año se había reportado un incremento en inventarios, mismo que los analistas de Banco Base asociaron con la caída acumulada de 6.28 por ciento en las exportaciones del periodo.

Por lo tanto, la fuerte caída de inventarios en junio se debió por el repunte de 14.0 por ciento en las exportaciones durante ese mes.

Siller dijo que es importante no perder de vista que, según la teoría económica del ciclo de inventarios, si éstos siguen cayendo se debe a que los fabricantes ya están empezando a ver señales de contracción en el sector automotriz.

“Creo que es otro dato más, que se agrega a los indicadores económicos que hacen que México esté al borde de una recesión”, comento.

Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo en conferencia de prensa el pasado 7 de julio, que si bien junio de 2025 ha sido el mejor sexto mes del año del que se tenga registro en términos de producción de automóviles, al alcanzar 361 mil 47 unidades, es fundamental mantener la cautela ante los cambios que pueden surgir en cualquier momento en materia arancelaria con Estados Unidos.

El principal destino para las exportaciones de vehículos ligeros de México es Estados Unidos, durante el primer semestre del año representó 79.7 por ciento del total de envíos.

”Ha sido notorio que ha habido una ralentización de la exportación, aunque ahorita ya en junio tenemos algo de recuperación, pero hay que seguir muy cautelosos hacia el segundo semestre”, expuso.

Agregó que no se tendrá una previsión más específica en tanto no se sepan las reglas finales del juego y no se tengan bien claros cuáles van a ser los acuerdos con Estados Unidos en materia arancelaria.