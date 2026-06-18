Retira EU visas a 20 mil conductores mexicanos por no dominar el inglés

De abril de 2025 al mismo mes de 2026, el Gobierno de Estados Unidos les dijo adiós a 20 mil conductores mexicanos por no dominar el idioma inglés y les retiró su visa para operar en ese país, informó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga ( Canacar ).

Augusto Ramos, presidente del organismo, destacó durante una conferencia que, de 194 mil conductores con visa para operar en el país vecino, se han retirado 30 mil visas a conductores de diversas nacionalidades. De ellas, 20 mil corresponden a conductores mexicanos y 10 mil a operadores de otros países.

Cabe recordar que fue en abril de 2025 cuando Donald Trump pronunció una orden ejecutiva en la que exigió que todos los operadores con visa B1 y licencia internacional dominaran el idioma inglés para conducir en las carreteras de la Unión Americana.

“Esta medida no solo afecta a operadores con años de experiencia en el transporte fronterizo, sino que también tiene repercusiones directas en la eficiencia logística del comercio” , dijo este miércoles en conferencia de prensa.

Ramos indicó que los conductores mexicanos a los que se les retiró la visa estadounidense regresaron a México .

"Como consecuencia de esto, lo que pasó fue un efecto de oferta y demanda, y provocó que el costo de los fletes en Estados Unidos haya estado comenzando a tener un incremento al alza. Sin embargo, esto no ha sido tan alarmante ya que los temas económicos en Norteamérica tampoco han apremiado esta situación" , refirió.