Retira EU visas a 20 mil conductores mexicanos por no dominar el inglés
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Por orden de Trump, la visa de 20 mil choferes mexicanos fue retirada al no dominar el inglés; la Canacar advierte pérdidas logísticas y alza en costo de fletes
De abril de 2025 al mismo mes de 2026, el Gobierno de Estados Unidos les dijo adiós a 20 mil conductores mexicanos por no dominar el idioma inglés y les retiró su visa para operar en ese país, informó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Augusto Ramos, presidente del organismo, destacó durante una conferencia que, de 194 mil conductores con visa para operar en el país vecino, se han retirado 30 mil visas a conductores de diversas nacionalidades. De ellas, 20 mil corresponden a conductores mexicanos y 10 mil a operadores de otros países.
Cabe recordar que fue en abril de 2025 cuando Donald Trump pronunció una orden ejecutiva en la que exigió que todos los operadores con visa B1 y licencia internacional dominaran el idioma inglés para conducir en las carreteras de la Unión Americana.
“Esta medida no solo afecta a operadores con años de experiencia en el transporte fronterizo, sino que también tiene repercusiones directas en la eficiencia logística del comercio” , dijo este miércoles en conferencia de prensa.
Ramos indicó que los conductores mexicanos a los que se les retiró la visa estadounidense regresaron a México .
"Como consecuencia de esto, lo que pasó fue un efecto de oferta y demanda, y provocó que el costo de los fletes en Estados Unidos haya estado comenzando a tener un incremento al alza. Sin embargo, esto no ha sido tan alarmante ya que los temas económicos en Norteamérica tampoco han apremiado esta situación" , refirió.
Agrega que, ante dicha situación, la Cámara está implementando un nuevo programa de capacitación en línea en ese idioma para que los operadores puedan acceder a él desde donde estén por 250 pesos mensuales.