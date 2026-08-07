Investigan a empacadora de chiles en Nuevo León por brote de salmonela en EU

Monterrey, Nuevo León.- La Comisión Federal para Riesgos Sanitarios (Cofepris) investiga a una planta empacadora de chiles en Nuevo León ante el reporte de un brote de salmonela.

“El último reporte que recibimos fue salmonelosis, asociado posiblemente a chiles de origen mexicano, chiles serranos, esto fue notificado por la FDA el 31 de julio. Este brote de salmonela que todavía no había sido identificado quién era el distribuidor”, dijo Víctor Hugo Borja, director de Cofepris, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.