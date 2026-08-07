Investigan a empacadora de chiles en Nuevo León por brote de salmonela en EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Investigan a empacadora de chiles en Nuevo León por brote de salmonela en EU

Durante la conferencia mañarea el titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja, dijo que ya se investiga el caso

Monterrey, Nuevo León.- La Comisión Federal para Riesgos Sanitarios (Cofepris) investiga a una planta empacadora de chiles en Nuevo León ante el reporte de un brote de salmonela.

“El último reporte que recibimos fue salmonelosis, asociado posiblemente a chiles de origen mexicano, chiles serranos, esto fue notificado por la FDA el 31 de julio. Este brote de salmonela que todavía no había sido identificado quién era el distribuidor”, dijo Víctor Hugo Borja, director de Cofepris, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-hay-contagios-masivos-de-ciclosporiasis-en-mexico-aclara-secretaria-de-salud-DP22691112

Resaltó que el 5 de agosto les notificaron que el distribuidor podría ser una empacadora ubicada en Nuevo León.

“Nos fuimos de inmediato, Cofepris a visitar esta planta empacadora a Nuevo León que hemos visto quiénes son los productores que envían estos chiles, son de Escuinapa, Sinaloa, y estamos en proceso de investigación”, expuso.

Añadió que fueron tomadas ya muestras de los chiles para investigar si esto se puede relacionar con el brote de salmonelosis en Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Gobierno

Localizaciones


Estados Unidos
Nuevo León

Organizaciones


Cofepris
Fda

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
La joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde continúa bajo atención médica.

Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo
Coahuila reportó un incremento en la tasa de suicidios durante 2025 en comparación con 2024.

Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país
El papá de Dafne Zapata Quintos enfrenta un proceso legal acusado de violación equiparada contra la víctima cuando apenas tenía 6 años.

Padre de Dafne enfrenta juicio por abuso a menor que murió en academia militarizada
Con el desarrollo de la tecnología y los entornos digitales, la figura del gato doméstico se ha convertido en un icono indispensable de la cultura de internet y de la vida cotidiana.

Día Internacional del Gato: ¿Qué historia hay detrás del 8 de agosto?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar continúa vigente en 2026 y permite complementar las pensiones de ciertos trabajadores que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales.

¿Tu pensión puede subir en 2026? Estos trabajadores del IMSS e ISSSTE pueden recibir un complemento
Memorias. Laura Esquivel compartió con VMÁS algunos de los recuerdos y sabores de su infancia que quedaron plasmados en ‘Como agua para chocolate’.

Laura Esquivel vuelve a Coahuila para celebrar los sabores que inspiraron a ‘Tita’