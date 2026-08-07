Investigan a empacadora de chiles en Nuevo León por brote de salmonela en EU
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Durante la conferencia mañarea el titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja, dijo que ya se investiga el caso
Monterrey, Nuevo León.- La Comisión Federal para Riesgos Sanitarios (Cofepris) investiga a una planta empacadora de chiles en Nuevo León ante el reporte de un brote de salmonela.
“El último reporte que recibimos fue salmonelosis, asociado posiblemente a chiles de origen mexicano, chiles serranos, esto fue notificado por la FDA el 31 de julio. Este brote de salmonela que todavía no había sido identificado quién era el distribuidor”, dijo Víctor Hugo Borja, director de Cofepris, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Resaltó que el 5 de agosto les notificaron que el distribuidor podría ser una empacadora ubicada en Nuevo León.
“Nos fuimos de inmediato, Cofepris a visitar esta planta empacadora a Nuevo León que hemos visto quiénes son los productores que envían estos chiles, son de Escuinapa, Sinaloa, y estamos en proceso de investigación”, expuso.
Añadió que fueron tomadas ya muestras de los chiles para investigar si esto se puede relacionar con el brote de salmonelosis en Estados Unidos.