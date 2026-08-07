‘No hay contagios masivos de ciclosporiasis en México’, aclara Secretaría de Salud

Durante La Mañanera del Pueblo , el secretario de Salud, David Kershenobich , explicó que las autoridades mexicanas mantienen vigilancia epidemiológica debido a los casos de ciclosporiasis registrados en Estados Unidos, pero aclaró que la situación en México no representa un escenario de contagios generalizados.

La Secretaría de Salud descartó que exista un brote masivo en México de ciclosporiasis , una enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis que puede ocasionar episodios intensos de diarrea.

El funcionario señaló que la enfermedad puede transmitirse mediante el consumo de agua o alimentos contaminados. Aunque algunos pacientes pueden requerir atención hospitalaria debido a la deshidratación, aseguró que la mortalidad asociada es muy baja y que hasta ahora no se han reportado fallecimientos por los casos mencionados.

“Tenemos casos anualmente; sin embargo, son muy pocos”, señaló Kershenobich al explicar que la presencia de ciclosporiasis en el país no es nueva y se registra cada año en cantidades reducidas.

ASÍ SE TRANSMITE LA CICLOSPORIASIS

La Cyclospora cayetanensis es un parásito que puede llegar al organismo mediante alimentos o agua contaminados. Una vez producido el contagio, los síntomas pueden tardar en aparecer, por lo que no necesariamente se presentan de inmediato.

Kershenobich detalló que el periodo entre el contagio y la aparición de síntomas puede ser de dos a 14 días. Entre las principales manifestaciones se encuentra la diarrea intensa, que en general puede controlarse después de un periodo de entre 48 y 72 horas.

La enfermedad puede generar una pérdida importante de líquidos. Por ello, algunos casos llegan a requerir hospitalización cuando la persona desarrolla deshidratación, aunque el secretario de Salud destacó que se trata de una enfermedad con una mortalidad muy baja.

El funcionario también aclaró que México mantiene registros anuales de ciclosporiasis, pero la cantidad de casos es reducida en comparación con otros padecimientos gastrointestinales.

MÉXICO REFUERZA LA VIGILANCIA SANITARIA

Ante los brotes identificados en otros países, el Gobierno de México mantiene coordinación entre distintas instituciones para dar seguimiento a la situación y prevenir posibles riesgos relacionados con alimentos contaminados.

La Secretaría de Salud trabaja junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y autoridades sanitarias del Reino Unido.

La vigilancia contempla distintos puntos de la cadena de suministro, desde la producción agrícola hasta los procesos de empaque y distribución de alimentos.

Como medida preventiva, Kershenobich recomendó lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas. También planteó pelarlas como una alternativa para disminuir el riesgo de ingerir microorganismos que puedan encontrarse en la superficie de estos productos.

De acuerdo con la información presentada por Salud, los casos de ciclosporiasis en México continúan siendo poco frecuentes y las autoridades mantienen seguimiento epidemiológico ante los brotes reportados fuera del país.