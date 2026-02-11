Investigan a empresa suiza por fraude a la Fuerza Aérea Mexicana

México
/ 11 febrero 2026
    Investigan a empresa suiza por fraude a la Fuerza Aérea Mexicana
    Según la revelación del diario suizo SonntagsBlick, dicha empresa mexicana manipuló valores de las mercancías y los trámites de despacho para inflar artificialmente precios y tener ventajas fiscales indebidas. REFORMA

La empresa suiza Ruag, que desde hace varias décadas mantiene contratos con la Sedena, es indagada por un fraude en el mantenimiento de aviones caza F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, que tienen una antigüedad de más de 40 años

La empresa suiza Ruag, que desde hace varias décadas mantiene contratos con la Sedena, es indagada por un fraude en el mantenimiento de aviones caza F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, que tienen una antigüedad de más de 40 años.

Ruag, empresa que controla gran parte del mercado de soporte del F-5 a nivel mundial, incumplió un contrato con la Sedena debido a la estafa que le habría cometido su intermediario mexicano, un socio comercial externo.

Según la revelación del diario suizo SonntagsBlick, dicha empresa mexicana manipuló valores de las mercancías y los trámites de despacho para inflar artificialmente precios y tener ventajas fiscales indebidas.

Según las fuentes, este socio tenía acceso a información sensible sobre el valor de las mercancías, los trámites aduaneros y el cálculo del Impuesto al IVA.

La investigación señala que el fraude consistía en inflar artificialmente el valor de las exportaciones hacia México para aplicar tasas de IVA sobre sumas excesivas.

En 1982, la Secretaría de la Defensa compró 12 cazas Northrop F-5E. Eran aviones de combate que incluso a esas alturas no eran de última generación. En Estados Unidos ya tenían más de 10 años de haber iniciado operaciones.

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

